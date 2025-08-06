"Грали не проти дворової команди": у "Динамо" пояснили поразку від "Пафоса" у відборі Ліги чемпіонів

Владислав Кабаєв / © ФК Динамо Київ

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Півзахисник київського "Динамо" Владислав Кабаєв прокоментував поразку від кіпрського "Пафоса" (0:1) в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Можливо, ми почали матч не так, як хотіли. Ми ж граємо проти людей, проти кваліфікованих людей. Ми не граємо проти якоїсь дворової команди. Там теж хороші гравці з хорошою якістю.

Так, нам не вдався початок, але потім, не скажу, що матч був під нашим контролем, але були моменти, напівмоменти, хороші удари, хороші виходи з оборони в атаку.

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Нам не вистачило голу. Та й пропустили такий – після стандарту в контратаці. Важко зараз говорити на емоціях. Будемо розбирати цю гру, але я по собі скажу – нам треба працювати. Не всі, не завжди, але буває, що ми виходимо... Суперник був злішим, вони блокують, а суддя давав грати. Нам треба більше працювати над цим – бути хитрішими, неприємнішими для суперника.

Не скажу, що суперник нас здивував. Ми дивилися, як вони грали проти "Маккабі" – знали, що у них швидкі фланги, що їхні захисники грають брудно, але в межах правил. Я на собі це відчув – було мало конструктивного футболу, а більше боротьби, сумбуру. В цьому ми поступилися, якщо програли.

Не здивували нас, але ця нахабність зіграла їм в плюс, а нам в мінус. Я зараз дуже злий, бо в таких моментах треба бути міцнішим, здоровішим, хитрішим, щоб вдавалося все нам набагато легше.

Це 0:1 – нічого страшного тут немає. В нас було багато моментів, ми могли забивати. Тож матч-відповідь буде веселим. Сподіваюся, буде якісніша гра з нашого боку. Є над чим працювати. Сьогодні неприємно, але завтра гра забудеться. Потім буде матч УПЛ, після якого, сподіваюся, поїдемо на виїзд з позитивними емоціями.

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Чи проблема, що на Кіпрі температура +34 градуси? Ми граємо на зеленому полі, м'яч один, круглий... Якщо я скажу, що поле не таке чи спека... Можливо, це зіграє роль. Можливо ні. Не хочу говорити про зовнішні фактори. Нумо дивитися собі в очі тверезо. Треба дивитися на себе та ставитися трохи самокритично. Все буде залежати від нас, а не від погоди, м'яча чи ще чогось", – сказав Кабаєв у коментарі Football Hub.

Раніше повідомлялося, що поразку "Динамо" від "Пафоса" прокоментував головний тренер киян Олександр Шовковський.

Також на невтішний результат гри відреагував лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко.

Матч-відповідь між командами відбудеться 12 серпня на Кіпрі. Початок – о 20:00 за київським часом.

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Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з тріумфатором пари "Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія).

Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги Європи побореться з переможцем пари "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Нагадаємо, "Динамо" стартувало з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому кияни гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.