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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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526
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Гратиме разом з Мессі: п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів перейшов до "Інтера Маямі"

Півзахисник збірної Бразилії Каземіро продовжить кар'єру в МЛС.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Каземіро

Каземіро / © Associated Press

Американський "Інтер Маямі", капітаном якого є легендарний аргентинський форвард Ліонель Мессі, оформив трансфер півзахисника збірної Бразилії Каземіро.

Про це повідомлється на офіційному сайті клубу МЛС.

34-річний бразильський футболіст підписав контракт терміном до літа 2027 року з опцією подовження ще на два роки.

Каземіро приєднався до "Інтера Маямі" у статусі вільного агента, адже його контракт із "Манчестер Юнайтед" завершився у червні цього року.

Зазначимо, що Каземіро є легендою мадридського "Реала", за який виступав від 2013 до 2022 року. На його рахунку 336 матчів за "Королівський клуб", в яких він забив 31 гол та віддав 29 результативних передач.

Разом з "вершковими" Каземіро п'ять разів виграв Лігу чемпіонів, а також став триразовим чемпіоном Іспанії.

У складі "Манчестер Юнайтед" бразилець виграв Кубок ліги та Кубок Англії. На його рахунку 160 матчів за англійський клуб у всіх турнірах, 26 голів і 14 асистів.

Минулого сезону Каземіро забив 9 голів та віддав 2 асисти у 35 матчах за "червоних дияволів", а на ЧС‑2026 у складі збірної Бразилії забив один м'яч у 5 поєдинках та дійшов з командою до 1/8 фіналу, де команда Карло Анчелотті поступилася Норвегії (1:2).

Раніше повідомлялося, що "Челсі" здійснив найдорожчий трансфер в історії клубу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
526
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