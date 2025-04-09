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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

Грав без рукавичок через криві пальці: помер ексворотар збірної Бразилії та партнер Пеле

Бразильський голкіпер Манга пішов з життя у віці 87 років.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Манга

Манга / © facebook.com/Botafogo

8 квітня у віці 87 років помер колишній воротар збірної Бразилії з футболу Аїлтон Корреа де Арруда, більш відомий як Манга.

Про це повідомила пресслужба бразильського "Ботафого", де Манга провів більшу частину своєї кар'єри.

Останнім часом титулований воротар боровся з раком простати та пішов з життя у лікарні "Ріо Барра" в Ріо-де-Жанейро.

Манга виступав за "Ботафого" від 1959 до 1968 року, провів за клуб 442 матчі, у яких пропустив 394 м'ячі.

Через криві пальці він був змушений грати без воротарських рукавичок, але це не позначалося на його майстерності.

Бразилець також виступав за "Спорт Ресіфі", "Насьйональ", "Інтернасьйональ", "Операріо", "Куритибу", "Греміо" та "Барселону" Гуаякіль, де і завершив кар’єру в 44 роки 1982-го.

У період від 1965 до 1967 року Манга провів 12 матчів за збірну Бразилії. Він виступав у складі національної команди, за яку тоді грав легендарний Пеле, на чемпіонаті світу-1966.

Раніше повідомлялося, що 25-річний футболіст загинув, рятуючи людей під час пожежі в нічному клубі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
142
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