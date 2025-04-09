Грав без рукавичок через криві пальці: помер ексворотар збірної Бразилії та партнер Пеле

Манга / © facebook.com/Botafogo

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8 квітня у віці 87 років помер колишній воротар збірної Бразилії з футболу Аїлтон Корреа де Арруда, більш відомий як Манга.

Про це повідомила пресслужба бразильського "Ботафого", де Манга провів більшу частину своєї кар'єри.

Останнім часом титулований воротар боровся з раком простати та пішов з життя у лікарні "Ріо Барра" в Ріо-де-Жанейро.

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Манга виступав за "Ботафого" від 1959 до 1968 року, провів за клуб 442 матчі, у яких пропустив 394 м'ячі.

Через криві пальці він був змушений грати без воротарських рукавичок, але це не позначалося на його майстерності.

Бразилець також виступав за "Спорт Ресіфі", "Насьйональ", "Інтернасьйональ", "Операріо", "Куритибу", "Греміо" та "Барселону" Гуаякіль, де і завершив кар’єру в 44 роки 1982-го.

У період від 1965 до 1967 року Манга провів 12 матчів за збірну Бразилії. Він виступав у складі національної команди, за яку тоді грав легендарний Пеле, на чемпіонаті світу-1966.

Раніше повідомлялося, що 25-річний футболіст загинув, рятуючи людей під час пожежі в нічному клубі.