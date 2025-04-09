ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
2 хв

Гравець "Арсенала" встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів у тріумфальному матчі з "Реалом"

Деклан Райс записав своє ім'я до історії найпрестижнішого євротурніру.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Деклан Райс

Деклан Райс / © Associated Press

Півзахисник лондонського "Арсенала" Деклан Райс установив унікальний рекорд Ліги чемпіонів у першому матчі 1/4 фіналу турніру проти мадридського "Реала".

26-річний англієць став першим гравцем в історії, який забив два голи прямими ударами зі штрафного у поєдинку плейоф Ліги чемпіонів, повідомляє статистичний портал Opta.

Райс оформив дубль у грі з "Реалом". На 58-й хвилині він відкрив рахунок у зустрічі, майстерно обвівши стінку ударом зі штрафного.

На 70-й хвилині Деклан подвоїв перевагу "канонірів", знову забивши прямим ударом зі штрафного. Цього разу він надзвичайно красиво відправив м'яч точнісінько у дальню "дев'ятку" воріт Тібо Куртуа.

Цікаво, що для Райса це перший та другий забиті м'ячі зі штрафного у професійній кар'єрі.

"Вміння пробивати штрафні? Це було в мені. Але я надто часто влучав у стінку або пробивав вище. Спочатку ми планували подати, але я побачив розташування стінки та голкіпера і вирішив – перший удар повинен бути прямим.

Другий гол? У мене просто була впевненість пробити. Ще не усвідомив, бо попереду ще матч-відповідь, але я схвильований, на сьомому небі від щастя. Думаю, через кілька років до мене дійде, наскільки особливим був сьогоднішній вечір", – поділився емоціями Райс після закінчення гри в коментарі для УЄФА.

"Арсенал" знищив "Реал" з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться у середу, 16 квітня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Переможець пари "Арсенал" – "Реал" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між французьким ПСЖ і англійською "Астон Віллою".

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які переможуть у чвертьфіналах "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія) і "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Нагадаємо, "Реал" є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie