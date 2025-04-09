Гравець "Арсенала" встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів у тріумфальному матчі з "Реалом"

Деклан Райс / © Associated Press

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Півзахисник лондонського "Арсенала" Деклан Райс установив унікальний рекорд Ліги чемпіонів у першому матчі 1/4 фіналу турніру проти мадридського "Реала".

26-річний англієць став першим гравцем в історії, який забив два голи прямими ударами зі штрафного у поєдинку плейоф Ліги чемпіонів, повідомляє статистичний портал Opta.

Райс оформив дубль у грі з "Реалом". На 58-й хвилині він відкрив рахунок у зустрічі, майстерно обвівши стінку ударом зі штрафного.

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На 70-й хвилині Деклан подвоїв перевагу "канонірів", знову забивши прямим ударом зі штрафного. Цього разу він надзвичайно красиво відправив м'яч точнісінько у дальню "дев'ятку" воріт Тібо Куртуа.

Цікаво, що для Райса це перший та другий забиті м'ячі зі штрафного у професійній кар'єрі.

"Вміння пробивати штрафні? Це було в мені. Але я надто часто влучав у стінку або пробивав вище. Спочатку ми планували подати, але я побачив розташування стінки та голкіпера і вирішив – перший удар повинен бути прямим.

Другий гол? У мене просто була впевненість пробити. Ще не усвідомив, бо попереду ще матч-відповідь, але я схвильований, на сьомому небі від щастя. Думаю, через кілька років до мене дійде, наскільки особливим був сьогоднішній вечір", – поділився емоціями Райс після закінчення гри в коментарі для УЄФА.

"Арсенал" знищив "Реал" з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться у середу, 16 квітня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Переможець пари "Арсенал" – "Реал" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між французьким ПСЖ і англійською "Астон Віллою".

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які переможуть у чвертьфіналах "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія) і "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Нагадаємо, "Реал" є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.