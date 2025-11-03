ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
2 хв

Гравець "Шахтаря" прокоментував сутичку з Ярмоленком, який схопив його за горло у Класичному

Валерій Бондар відреагував на емоційний епізод з Андрієм Ярмоленком.

Автор публікації
Максим Приходько
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар

Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар / © ФК Динамо Київ

Захисник донецького "Шахтаря" Валерій Бондар прокоментував сутичку з вінгером київського "Динамо" Андрієм Ярмоленком, яка виникла під час матчу 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

На 86-й хвилині Класичного лідер "біло-синіх" схопив Бондаря за горло. Сталося це після того, як Валерій вибив м'яч у підкаті.

Розбороняти гравців узявся півзахисник "гірників" Олег Очеретько. Їх вдалося швидко заспокоїти.

У підсумку футболісти жодних санкцій не отримали, а гра продовжилася.

Після фінального свистка Бондар висловився про цей емоційний епізод.

"Сутичка з Ярмоленком? Я дуже поважаю Андрія Миколайовича як людину та як гравця. Що відбувається на полі, хай там і лишається. На той момент я зіграв у м'яч, Андрію, напевно, щось не сподобалося. Після гри ми потиснули один одному руки. Це легенда збірної України та українського футболу. З великою повагою до нього ставлюся. Це футбол, емоції.

Обидва матчі з "Динамо" вже історія. Але ми не заслуговували на поразку в кубковому поєдинку. Перед грою в чемпіонаті ми мали дуже серйозну розмову з тренером. Він вказав на помилки, підказав, що треба робити. Нам вдалося забити ті м'ячі, які не вдалося забити у попередньому матчі з "Динамо". Ми заслужено перемогли", – сказав Бондар у коментарі для Football Hub.

Класичне на "Арені Львів" завершилося перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:1.

Таким чином, "Шахтар" перервав безпрограшну серію "Динамо" в УПЛ, яка була рекордною в історії столичного клубу.

Перемога над киянами дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

Нагадаємо, 29 жовтня "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1 та вийшли до чвертьфіналу.

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

