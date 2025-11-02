Гравці "Динамо" прокоментували поразку від "Шахтаря" в напруженому матчі УПЛ

Владислав Кабаєв у матчі з "Шахтарем" / © ФК Динамо Київ

Реклама

Футболісти київського "Динамо" Олександр Караваєв, Владислав Кабаєв та Віталій Буяльський прокоментували поразку від донецького "Шахтаря" в матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок на "Арені Львів" завершився перемогою "гірників" з рахунком 3:1 .

Олександр Караваєв

"Звісно, емоції негативні. На перших хвилинах гра складалася не за нашим сценарієм. Пропустили необов'язковий гол після стандарту – підвела концентрація, недопрацювали. Будемо розбирати, аби в наступних іграх не було подібного. Буває, нічого страшного… Потім уже, коли рахунок став 2:0, пішли всіма силами вперед. Забили гол, мали ще нагоди, але реалізація трохи підвела нас. Рухаємося далі, є ще багато ігор, тож уся боротьба попереду.

Реклама

Вийшли зарядженими, були мотивованими на гру. Але недопрацювали під час стандартного положення з гравцями, пішла хороша подача з кутового… Будемо дивитися й робити висновки на майбутнє.

В принципі, до арбітра особливих претензій немає. Відпрацював висококваліфіковано й загалом контролював те, що відбувалося на полі. Непризначений пенальті у ворота "Шахтаря"? Особисто я не дивився ще цей епізод. Але з боку здалося, що був фол, і мали призначати пенальті. Але є арбітр, є VAR, вони перевіряють момент. Їм довірили цю місію, вони беруть на себе відповідальність – значить, пенальті не було.

По-перше, ми самі винуваті, що раніше втратили багато очок. Але руки не опускаємо, будемо працювати й виходити на кожну гру, як на останню. Втрачати нам уже немає чого, і без того уже відставання від конкурента, тож будемо наздоганяти нинішнього лідера", – цитує Караваєва офіційний сайт "Динамо".

Владислав Кабаєв

"Ми дуже погано розпочали поєдинок – це у нас вже якась не дуже хороша тенденція. Ми одразу пропускаємо, й потім доводиться докладати вдвічі більше зусиль. Або ж пропускаємо наприкінці гри. Ми поговорили у роздягальні, Андрій Ярмоленко сказав, що концентрація на початку та наприкінці поєдинку, особливо проти "Шахтаря", надзвичайно важлива, та, на жаль, ми її втратили. Думаю, якраз швидко пропущений м'яч і зіграв свою роль. І знову, увімкнулися, почали грати на інших обертах вже після того, як пропустили другий м'яч. Це ненормально, та я не хочу зараз додавати негативу. Так неприємно програвати, особливо такому супернику, як "Шахтар", але ми не опускаємо голови та рук – усе буває. Це гра, це футбол, попереду ще багато матчів чемпіонату, тож нічого страшного не трапилося. Поразка, безумовно, неприємна, сьогодні буде безсонна ніч, але що поробиш.

Реклама

Звісно, з цим суперником по-іншому не можна, усі розуміють, що це Класичне українського футболу, багато уболівальників приходять на такі матчі і у Києві, і у Львові. Усі ми дивилися поєдинки "Динамо" з "Шахтарем", коли були дітьми, та кожен з нас хотів взяти участь у такому протистоянні. Сьогодні якраз про це задумався, адже тепер я сам учасник такого двобою. Мабуть, якби не війна, людей прийшло б набагато більше, атмосфера була б ще яскравішою. Ми витратили багато емоцій, у нас є час, щоб їх відновити, адже зараз відчуваю більше негативу, ніж позитиву.

Так. Прикро, що ми докладаємо величезні зусилля, щоб стати чемпіонами, а потім виходимо у єврокубки та, м'яко кажучи, ганьбимося там. Тому нам хочеться не скільки уболівальникам, скільки насамперед собі показати та довести своєю грою, що вже час вмикатися та досягати результату. Звісно, ніхто не опускає руки, у нас попереду Ліга конференцій та матч чемпіонату з ЛНЗ, який зараз перебуває у хорошій формі. А перед "Динамо" завжди стоять максимальні цілі. Докладатимемо максимальних зусиль, щоб стати чемпіонами й цього року.

Хочеться довести й собі, й уболівальникам, що минуле чемпіонство було не випадковістю, не спонтанністю, що воно було заслуженим – думаю, так відповість кожен. Але, справді, на матчі з "Динамо" та "Шахтарем" кожен суперник виходить з очима, що палають, та грає проти нас свої найкращі матчі. Це нормально. Коли я виступав за інші клуби, теж виходив проти "Динамо" з величезною мотивацією, додаткове налаштування від тренера чи уболівальників не потрібне, бо воно відчувається усередині. Так, важко, але, якщо ти граєш за "Динамо", якщо носиш цю емблему на грудях, будь готовим та достатньо сміливим, щоб захищати чемпіонство та завойовувати цей титул знову", – цитує Кабаєва офіційний сайт "Динамо".

Віталій Буяльський

"Мій гол? Якщо я не помиляюсь, пішла передача на Караваєва. Я побачив, що лінія захисту біжить страхувати лінію, зробив крок уперед і залишився. Всі захисники стали в лінію, а я залишився один і пробив в один дотик.

Реклама

У чому була проблема "Динамо" у перших таймах матчів проти "Шахтаря"? Важко сказати. Думаю, причина в тому, що в групі атаки "Шахтаря" всі бразильці, які добре грають на м'ячі. Тому коли сили рівні, можна не приховувати – вони краще працюють з м'ячем. Тому в перших таймах нам завжди було важко їм протистояти. А у других таймах, коли вони здають фізично, нам легше грати.

В принципі, я був упевнений, що ми повинні були зрівняти рахунок. Але ми залишали позаду великі зони і десь багато ризикували, тому наприкінці пропустили третій гол. Побігли в атаку, а потрапили у полон.

Чого сьогодні не вистачило? Не вистачило не пропустити гол на початку матчу. Коли ти пропускаєш на третій хвилині, у тебе вже немає упевненості, тобі вже треба відіграватися, щось придумувати в атаці. Цей гол повністю змінив перебіг матчу.

Чемпіонат на цьому не завершується, попереду ще багато матчів. Відставання вже становило 4 очки, ми скоротили його до одного. Вважаю, що все ще попереду, у нас ще буде матч з "Шахтарем" у Києві. Зараз готуємось до матчу Ліги конференцій, а далі – до гри з ЛНЗ", – цитує Буяльського офіційний сайт "Динамо".

Реклама

Перемога в Класичному дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

У наступному турі чемпіонату України донеччани позмагаються з "Полтавою", а кияни приймуть ЛНЗ. Обидва матчі відбудуться 9 листопада.

Перед цим, 6 листопада, обидва клуби проведуть поєдинки основного раунду Ліги конференцій: "Шахтар" зіграє проти ісландського "Брейдабліка", а "Динамо" зустрінеться з боснійським "Зріньські".