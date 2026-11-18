Данило Сікан, Геннадій Синчук та Ілля Забарний / © Associated Press

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Футболісти збірної України прокоментували перемогу над Грузією в матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для українців поєдинок відбувся на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у словацькому місті Кошице та завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:0.

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Єдиний і переможний м'яч уже на 53-й секунді зустрічі забив Данило Сікан. Це найшвидиший гол збірної України в офіційних матчах.

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Команда Андреа Мальдери (7 очок) фінішувала на третьому місці в групі та зберегла прописку в дивізіоні В Ліги націй на наступний сезон.

Ілля Забарний

"Радий, що все склалося саме так. Коли забиваєш швидкий м'яч, гра трохи змінюється. До того ж у центрі поля був не надто якісний газон, тому ми не хотіли зайвий раз ризикувати.

Намагалися більше виходити в атаку через фланги. Після швидкого гола потрібно було діяти обережніше, бо всі розуміють: якщо пропустиш, то забивати знову буде дуже важко", — сказав Забарний у флешкоментарі транслятору матчу.

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Данило Сікан

"Позитивні відчуття — виграли, це найважливіше для нас. Не усвідомлюю, що став автором найшвидшого голу за збірну. Звичайно, велика гордість забити за збірну найшвидший гол. Найважливіше — це перемога, і дякую всій команді й тренерському штабу за довіру. Сьогодні билися як могли та здобули позитивний результат", — сказав Сікан у флешкоментарі транслятору поєдинку.

Геннадій Синчук

"Радий що перемогли та подарували це свято вболівальникам. Коли дізнався, що вийду в старті — були дуже позитивні емоції. Коли прилітаєш грати сюди з іншого континенту, складно перші три-чотири дні адаптуватися, але загалом у мене не було з цим проблем.

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В мене були свої моменти, міг забивати, не вийшло, але головне, що ми взяли три очки. Наприкінці поєдинку було багато емоцій, всі хотіли заробити очки", — наводить слова Синчука видання "Чемпіон".

Ігор Краснопір

"Було дуже багато фолів проти нашої команди, які арбітр не хотів помічати, але як тільки я спробував грати трошки агресивніше, то він фіксував усі моменти. Я розумію, що розмови з арбітром — неправильно з мого боку, так можна підвести команду. 100% потрібно працювати над своїми емоціями.

У нас вийшла гарна взаємодія із Сіканом. Він чудовий напарник, доволі досвідчений, підказує в деяких моментах, сьогодні забив гол, я дуже радий за нього.

На початку матчу в мене було декілька неприємних моментів. Спочатку я влетів в стійку, а згодом підвернув гомілкостоп, але вдалося розбігатися та уникнути заміни в першому таймі. Згодом стало грати складніше, сподіваюсь, що це не відобразиться в наступних матчах", — цитує Краснопіра видання "Чемпіон".

Турнірна таблиця

1. Північна Ірландія — 12 очок (6 матчів), 6:1 (різниця голів)

2. Угорщина — 11 очок (6), 6:3

3. Україна — 7 очок (6), 3:6

4. Грузія — 2 очки (6), 0:5

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