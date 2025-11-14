Гравці збірної України відреагували на розгром від Франції у відборі до ЧС-2026

Єгор Назарина в матчі з Францією / © Associated Press

Гравці збірної України з футболу Олександр Караваєв, Тарас Михавко та Єгор Назарина прокоментували розгромну поразку від Франції (0:4) в матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026.

"Звісно, прикро програвати з таким рахунком. Тим паче, що перший тайм зіграли 0:0, добре, компактно зіграли в обороні. Були моменти, коли вибігали добре або переводили м'яч з флангу на фланг.

Але, звісно, з такою командою, як збірна Франції, дуже важко грати, тим паче, коли ти втрачаєш м'ячі на чужій половині поля, і вони, звісно, вибігають дуже швидко, в них дуже швидкісні гравці.

Потім, коли вже в другому таймі суперечливий пенальті в їхні ворота не призначили, і одразу в наші – звісно, це надломило нас, бо ми вже відкрилися і вони скористались цими зонами, дуже добре вибігали.

Звісно, ти пропускаєш гол і розумієш, що просто з такою командою дуже важко відігратися. Ми намагалися виходити вперед, але треба зіграти просто ідеально, не втрачати м'ячі, тому що такі команди одразу карають у контратаках.

Всі знають, як вони грають, ми знаємо, як вони грають. Ми передивлялися їхні ігри, звісно, ми розуміли, що не треба давати їм простір – те, що й було дуже добре в першому таймі. А в другому таймі вже з'явився цей простір, тому що вже рахунок був 1:0 і ми, звісно, хотіли десь намагатися забити.

Головне зараз – відновитися гарно і підготуватися на вирішальну фінальну гру", – сказав Караваєв у флешкоментарі для MEGOGO.

"Дебют за збірну України? Так, звичайно, для мене це день мрії, можна так сказати, яка втілилася. Десь, можливо, результат вплинув, але нічого страшного.

Хочеться подякувати вболівальникам, які сьогодні нас підтримували, і всім уболівальникам, які підтримували загалом по телевізору, Збройним силам України також хочемо подякувати, всім-всім велике дякую.

На жаль, сьогодні не вдалося, але ми старалися. Десь, можливо, не вистачило нам трохи не те що везіння, а терпіння, можливо, десь. Але нічого, це футбол, ми грали проти однієї з найсильніших збірних світу, я вважаю, тому будемо рухатися далі.

Епізод з пенальті в наші ворота? Там відбувалося швидко, але я відчув дотик до м'яча. І скажу чесно, відчув дотик і до ноги. Не буду приховувати: так, зачепив ногу, але зачепив і м'яч. Подивлюся ще повтори, можливо, десь проаналізую цей момент. Якщо пенальті – значить я помилився, але повторюся, це футбол, будемо рухатися далі, попереду дуже важливий матч. Тому готуємося і чекаємо на цей матч", – сказав Михавко у флешкоментарі для MEGOGO.

"Перший тайм, я вважаю, нам вдався. Не було моментів у суперника, тільки один удар. Ми закривали зони, я гадаю, така установка була на гру. Ми в першому таймі її успішно виконували. Перший тайм 0:0. Другий тайм, можна сказати, пенальті надломив нас трошки, ми відкрилися, з'явилися зони, тому і пропустили більше. На жаль, програли, але найважливіша гра у нас попереду.

Було складно. Всі розуміють: грали зі збірною Франції, всі футболісти топрівня, але водночас в першому таймі ми пару раз вибігали в атаку, могли бути якісь у нас моменти, могли десь знайти цей момент і забити. Також пенальті такий суперечливий трошки, я маю на увазі нам не призначили. Проаналізуємо, будемо готуватися до наступної гри", – Назарину цитує Tribuna.com.

Програвши французам у Парижі, збірна України втратила шанси посісти перше місце в групі та здобути пряму путівку на Мундіаль. Вихід на ЧС-2026 оформила Франція, яка з 13 очками достроково стала переможцем цього квартету.

Команда Сергія Реброва (7 балів) посідає третє місце у групі, поступаючись через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів Ісландії (7 пунктів), яка розташовується на другій позиції. Замикає квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Для того, щоб фінішувати на другому місці в групі та продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль у плейоф, українцям потрібно в останньому турі обов'язково перемагати ісландців.

Матч Україна – Ісландія відбудеться 16 листопада на стадіоні "Легія" у Варшаві. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.