Гравці збірної України висловилися про поразку від Франції на старті відбору ЧС-2026

Георгій Судаков / © Associated Press

У п'ятницю, 5 вересня, збірна України з футболу стартувала у кваліфікації на чемпіонат світу-2026 поразкою від Франції (0:2).

Гру команди та результат матчу у польському Вроцлаві прокоментували футболісти "синьо-жовтих" – Георгій Судаков, Ілля Забарний та Олександр Зінченко.

Георгій Судаков

"У першому таймі було дуже складно. Ми не так агресивно грали у відборі, дуже низько сідали й дозволяли багато супернику. Навіть коли забирали м'яч, було дуже важко вибігти в атаку – коли вісім-дев'ять людей у своєму штрафному, вони дуже швидко накривають.

У другому таймі вже вирішили грати агресивніше, на м'ячі й без теж, вище пресингували. Мали моменти, могли забивати. Не пощастило. Розуміємо якість цих футболістів: Мбаппе – це футболіст іншого рівня, якому достатньо напівмоменту, аби використати такий шанс. І гол Олісе в першому таймі – багато шансів футболістам такого рівня не потрібно, аби реалізувати м'ячі.

Перший пропущений гол? Бачив, що біжить Чуамені. Не звернув увагу на Олісе – думав, опорні півзахисники підберуть. Але всі захисники сконцентрувалися на атакувальному футболісті, який був з м'ячем. Передача під себе, і якісно забив м'яч.

Які зміни відбулися після перерви? Ми зрозуміли, що можна грати з м'ячем і без нього. Просто потрібно грати агресивніше та зустрічати суперників вище. Ми дуже низько сідали, і дуже складно так відбирати м'яч на своїй половині й вибігати потім. Коли ми були на м'ячі та агресивніше атакували, вже з'являлися моменти", – цитує півзахисника Суспільне Спорт.

Ілля Забарний

"Справді, хотілося здобути позитивний результат, але це футбол. Тож маємо, що маємо. Будемо рухатися та налаштовуватися на наступну гру, в якій треба вигравати.

Щодо цього матчу, стовідсотково вважаю, що в нас були моменти. Потрібно було забивати. У другому таймі ми грали набагато спокійніше та надійніше. Головне, що виходили з оборони та створювали моменти. Насправді, хороший матч – були залучені молоді гравці, які вийшли й отримали досвід. Для молодого хлопця виходити й грати на такому рівні – це дорогого коштує. Я радий за них. Вони додали у грі, і це позитивний момент для збірної. У нас хороша перспективна команда.

Дуже приємно, що вболівальники мене цінують та обирають "Левом матчу". Хоча сьогодні, думаю, цей приз заслужив не я. Всі в команді у цьому поєдинку були "левами". У мене такі нагороди більше полюбляє родина. Для мене головне, щоб був результат. Приємний приз, але я прагну більшого", – цитує Забарного офіційний сайт УАФ.

Олександр Зінченко

"Ми завжди приїжджаємо до збірної з настроєм, всі – великі професіонали. Яку б схему не обрав тренер – ми завжди її підтримаємо і зробимо на максимум. Звичайно, нас нічого не здивувало.

Гол Мбаппе? Це клас футболіста, у нього був епізод, він його використав. Треба проаналізувати гру, подивитися, що зробили не так і що можемо покращити у нашій грі та рухатися далі", – сказав Зінченко для Суспільне Спорт.

В іншому матчі стартового туру групи D збірна Ісландії вдома розгромила команду Азербайджану з рахунком 5:0.

У другому турі відбору на ЧС-2026 збірна України на виїзді зіграє з Азербайджаном, а Франція прийме Ісландію. Обидва матчі відбудуться у вівторок, 9 вересня.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.