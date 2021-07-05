Хроніку Євро-2020 зобразили на туалетному папері: не забули і про Україну

Хроніку Євро-2020 зобразили на туалетному папері: не забули і про Україну

Оригінальний спосіб пригадати баталії Чемпіонату Європи.

Німецький художник Себастіан Клюр намалював головні події Євро-2020 на рулоні туалетного паперу.

В Instagram можна побачити два ролики, які розповідають про перебіг континентальної першості з футболу. Перше відео присвячене груповому етапу, а друге розповідає про стадію плейоф до півфінальних зустрічей.

Знайшлося місце в такому короткому і водночас дуже креативному огляді матчів і для збірної України. На незвичайному полотні є згадки про матчі команди Шевченка проти Швеції в 1/8 фіналу та Англії у чвертьфіналі.

Перемогу української збірної над шведами автор проілюстрував кадром, на якому Олександр Зінченко емоційно святкує перший гол, приклавши палець до рота.

У півфіналах Євро-2020 Італія протистоятиме Іспанії (6 липня, 22:00), а збірна Англії зіграє з Данією (7 липня, 22:00). Обидва поєдинки відбудуться на "Вемблі" в Лондоні.

протистоятиме (6 липня, 22:00), а збірна зіграє з (7 липня, 22:00). Обидва поєдинки відбудуться на "Вемблі" в Лондоні. Фінальний матч Євро-2020 відбудеться у неділю, 11 липня, також на "Вемблі". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

Раніше ТСН Проспорт писав, скільки заробила збірна України на Євро-2020.

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