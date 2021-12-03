"Хто цього у***ка випустив?": скандальний Селезньов погрожував партнеру по команді (відео)

"Хто цього у***ка випустив?": скандальний Селезньов погрожував партнеру по команді (відео)

Форвард "Миная" вляпався у черговий скандал.

В рамках 16-го тура української Прем'єр-ліги "Минай" на домашньому полі програв київському "Динамо" (2:0).

36-річний форвард закарпатського клубу Євген Селезньов лишився розлюченим результатом цього матчу і знайшов винного у цьому програші. Скандальний форвард почав погрожувати одноклубнику, якого випустили на заміну.

"Хто цього у***ка випустив? Хто його на*уй випустив? Н**уя ви його випускаєте? Н**уй він мені потрібний тут? Щоб він вийшов падати? Сука, я йому зараз п**ди дам у роздягальні", – викрикував заведений Євген.

Наразі точно невідомо, чия гра викликала таку реакцію у Селезньова. Однак серед тих, хто вийшов на заміну у Минаї були: Міслав Матіч, Михайло Месхі, Богдан Коваленко та Едвард Кобак.

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