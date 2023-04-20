Хто нищить репутацію українського спорту? Черговий скандал у Федерації підводного спорту

Ще один гучний скандал за участі Федерації підводного спорту стався днями. Як пише видання Українські новини, поки наші військові боронять кордони країни, а спортсмени відстоюють інтереси держави на міжнародній арені, дружина вiцепрезидента скандальної організації Ірина Предко розпиває алкоголь та позує на фото представниками країни- агресорки. Проте на цьому цинізм так званих «спортсменів» не закінчується.

За інформацією видання Чемпіон, Всесвітня конфедерація підводної діяльності дозволила спортсменам країни-агресорки повернутися до мiжнародних змагань.

Сталася ця низка ганебних подій цьогоріч 7-8 квітня під час проведення асамблеї у Белграді.

До речi, жодного представника вiд спортсменів, які боряться iз присутностю росіян у міжнародному спортивному просторі, на заході не було. Офіційних представників, а смае - президента Федерації Андрія Ляшенко та віцепрезидента Станіслава Предко також.

Поспілкуватися із самою пані Іриною Предко журналістам, на жаль, поки що не вдалося. Псевдопатріотка наразі знаходиться за кордоном. Тому причини свого цинічного вчинку на фото, вона пояснити не зможе.

Скандальний шлейф Федерації тягнеться вже давно.

Минулого року після Всесвітніх iгор-2022 у Бiрмiнгемі, кiлька спортсменів-чоловіків не повернулися до України у необхідні строки. Щодо них також відкрито кримінальне провадження.

Ще резонансна справа відбулася понад 3 роки тому. Тодi на колишню головну тренерку збiрної України Свiтлану Стрелкову та колишню вiцепрезидентку федерації Наталю Чекоданову було вiдкрите кримінальне провадження у сфері службової та професійної діяльності. Обвинувачення стосувалося отримання неправомірної вигоди зокрема.