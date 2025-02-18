Хто стане наступним суперником українця: Усик зробив прогноз на бій Дюбуа – Паркер

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик поділився своїм прогнозом на бій між володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером.

Український боксер боксер вважає, що у британця і новозеландця майже рівні шанси перемогти. І все ж, Олександр віддає зовсім незначну перевагу Дюбуа.

"Моя команда зробила прогноз: 52 відсотки – для Дюбуа, 48 відсотків – для Джозефа Паркера", – сказав Усик в інтерв'ю Sky Sports.

Бій Дюбуа – Паркер відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Раніше Усик заявив, що переможець цього поєдинку стане його наступним суперником. Українець має намір знову стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Для Дюбуа поєдинок з Паркером стане другим захистом титулу IBF, від якого влітку 2024-го відмовився Усик. У вересні минулого року Даніель нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Перед цим Дюбуа у червні 2024-го достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича у поєдинку за тимчасовий титул IBF. Пізніше Даніеля підвищили до повноцінного чемпіона організації після того, як Усик відмовився від цього пояса, а відтак втратив статус "абсолюта".

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика, який нокаутував його у серпні 2023-го.

У послужному списку 33-річного Паркера 35 перемог (23 – нокаутом) і три поразки – від Джошуа (2018), Ділліана Вайта (2018) та Джо Джойса (2022). Джозеф володів титулом WBO у надважкій вазі, який завоював 2016-го у бою з Енді Руїсом, допоки не програв Джошуа в об'єднавчому поєдинку.

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