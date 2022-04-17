"Хто такий Луческу для України?": відомий український тренер відреагував на відмову "Динамо" відпускати гравців у збірну

"Хто такий Луческу для України?": відомий український тренер відреагував на відмову "Динамо" відпускати гравців у збірну

Маркевич закликав футболістів їхати до збірної, якщо вони справді люблять Україну.

Колишній керманич збірної України, "Металіста", "Дніпра" та низки інших клубів Мирон Маркевич розкритикував рішення "Динамо" не відпускати своїх гравців готуватися зі збірною України до матчів плейоф відбору ЧС-2022

Фахівець вважає, що футболісти київського клубу зобов'язані прибути до національної збірної 29 квітня.

"Ви пробачте мені, але хто такий Луческу для України? Є збірна України, і він ще щось розповідатиме. Так не можна, це вже переходить всі межі!

Для нас головне, щоб збірна поїхала до Катару, і для цього потрібно зробити все. Мене дивує, що в наш час може бути така позиція, як у Суркісів та Луческу. Також я не розумію, чому мовчать футболісти. Чому вони не скажуть, що хочуть поїхати до збірної?

Вони мають виступити та сказати: "29 квітня ми їдемо до збірної! Не хочете нас відпускати – ми поїдемо самі!" Футболісти мають вирішувати, а не Суркіси та Луческу. Я закликаю футболістів Динамо все кидати та їхати до збірної, якщо вони справді люблять Україну та хочуть поїхати на чемпіонат світу", – заявив Маркевич в інтерв'ю FanDay.

Раніше президент київського "Динамо" Ігор Суркіс пояснив, чому київський клуб відмовляється відправляти своїх гравців в збірну України.

Читайте також:

"Надходили погрози нашій сім'ї": дружина Усика пояснила, чому боксер не висловлювався щодо Криму

Цензура у всій красі: на російському каналі вчергове перервали трансляцію матчу Бундесліги

Футболісти українського клубу майже повним складом вступили до лав ЗСУ