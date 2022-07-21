"Хто зараз приїде грати до України? Ніхто": що сказав Луческу після гри з "Фенербахче" в Лізі чемпіонів

Так, румунський фахівець залишився задоволений кінцевим результатом гри.

Слова Луческу цитує офіційний сайт "біло-синіх".

"Це був перший офіційний матч для нас за останні вісім місяців. Довелося нелегко, оскільки раніше ми грали лише товариські поєдинки. Також проблема полягала в тому, що ми не знали свій потенціал наразі. Ми не наважилися ризикувати в цій ситуації.

Матч вийшов рівним, із нормальним результатом, адже обидві команди могли забити. Ми усвідомлювали високий рівень "Фенербахче", який добре попрацював на трансферному ринку, придбавши хороших футболістів. Але ми все одно мали грати з ними, незважаючи на це, а також складну ситуацію в Україні. Вважаю, рахунок 0:0 – позитивний результат. Ми поїдемо на виїзний матч за перемогою, адже їм доведеться ризикувати, аби забити. Сьогодні вони також це робили, але ми маємо можливість досягти хорошого результату.

Шкода, що ми отримали три жовті картки, вважаю, футболісти їх не заслуговували в тих ситуаціях, але нічого страшного, повторюся, це був лише наш перший матч", - зазначив румун.

На запитання про те, чи варто наразі чекати на підсилення команди, Луческу відповів наступне: Ні. Хто зараз приїде грати до України? Ніхто. Ми маємо використовувати тих, хто є. У цьому матчі ми побачили свій потенціал, і у матчі-відповіді все буде в порядку.

Окремо Луческу відзначив й атмосферу на польських трибунах, яка панувала під час поєдинку.

"Вона була гарною, але я очікував, що на наш матч прийде більше людей, таки це поєдинок початкової стадії Ліги чемпіонів. Можливо, це найважливіший матч у кваліфікації. Але, повторюся, ті вболівальники "Динамо" та "Фенербахче", які зібралися на трибунах, забезпечили чудову атмосферу", - підсумував керманич "Динамо".

Перша дуель між киянами та стамбульцями завершилася безгольовою нічиєю з рахунком 0:0 ;

; Матч-відповідь відбудеться 27 липня у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Початок поєдинку - о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Фенербахче" вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським "Штурмом".

з австрійським "Штурмом". Невдаха дуелі між "Динамо" і "Фенербахче" потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, в якому зіграє проти чеського "Словацко".

Додамо, що це був перший матч "Динамо" від початку широкомасштабної війни, яку Росія 24 лютого розв'язала проти України. До цього 2022 року команда Мірчі Луческу грала лише товариські поєдинки з благодійною метою.