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"Хто знає плани путлерів": Долгополов показав, як вчиться метати гранати та стріляти з автомата (відео)

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"Хто знає плани путлерів": Долгополов показав, як вчиться метати гранати та стріляти з автомата (відео)

Фото: twitter.com/esp_ukrinform

Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов провів тренування з військового вишколу.

Так, 33-річний спортсмен показав свої військові навички в метанні гранати та стрільбі з автомата.

Під відео, яке він виклав на своїй сторінці в Twitter, спортсмен зазначив, що через професійне заняття тенісом йому не треба тренуватися кидати гранати, оскільки кидкові м'язи вже натреновані.

"Хочеш миру - готуйся до війни. Практики ніколи не буває достатньо. Поки наша героїчна армія дає нам шанс, треба вдосконалюватися, адже хто знає плани путлерів. Одне знаю напевно: мені не потрібно практикуватися в метанні гранати на великі відстані. Слава Україні", - написав Долгополов.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України Долгополов повернувся з-за кордону, щоб захищати рідний Київ від окупантів. Він активно допомагає ЗСУ та веде боротьбу на інформаційному фронті, розповідаючи світові про жахіття війни в Україні.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Долгополов присоромив Редкача за ганебне фото з російським боксером.

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