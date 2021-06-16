Хто зупинить "Скуадру Адзурру"? Збірна Італії розгромила Швейцарію в матчі Євро-2020

Команда Роберто Мачіні забезпечила собі вихід до 1/8 фіналу.

Збірна Італії завдала поразки команді Швейцарії в матчі 2-го туру групи A на Євро-2020. Поєдинок на стадіоні "Олімпіко" в Римі завершився з рахунком 3:0.

Перший м'яч у воротах Янна Зоммера побував на 19-й хвилині зустрічі. Автором результативного удару став Джорджіо К'єлліні, але гол було скасовано після перегляду арбітрами повтору - у капітана італійців угледіли гру рукою.

Минуло сім хвилин, і "Скуадра Адзурра" забила вже за правилами. Все для голу зробив Доменіко Берарді. Він пройшов правим флангом і зробив простріл у центр воротарського майданчика швейцарців. Мануель Локателлі забивав уже в порожні ворота.

Associated Press

Італія продовжила домінувати на полі, але вдруге змогла засмутити Зоммера вже після перерви. На 52-й хвилині Локателлі ударом з-за меж карного майданчика вразив самий кут воріт, оформивши дубль.

У час, що залишився, підопічні Роберто Манчіні цілком могли довести справу до розгрому, але їх підводила реалізація. Тільки Чіро Іммобіле не реалізував дві непогані можливості.

Associated Press

Але без свого голу форвард римського "Лаціо" з поля не пішов. На 89-й хвилині він пробив Зоммера ударом метрів з 25, встановивши тим самим підсумковий рахунок матчу.

"Скуадра Адзурра" стала першою командою, що вийшла до 1/8 фіналу Євро-2020.

Італія набрала 6 очок і вийшла в лідери групи, Уельс (4 бали) - другий, Швейцарія (1) - третя, Туреччина (0) - четверта.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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