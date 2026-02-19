- Дата публікації
Гучна сенсація: "Буде-Глімт" переміг "Інтер" у першому матчі плейоф Ліги чемпіонів
Норвезька команда розібралася з фіналістом минулого розіграшу найпрестижнішого євротурніру.
Норвезький "Буде-Глімт" удома сенсаційно обіграв міланський "Інтер" у першому матчі стикової стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Аспміра" у місті Буде завершився з рахунком 3:1.
Господарі відкрили рахунок на 20-й хвилині зустрічі – точного удару завдав Сондре Фет.
Через десять хвилин "нерадзуррі" відігралися – гол забив Франческо Піо Еспозіто.
Однак у другому таймі норвезька команда забила ще два голи, вирвавши перемогу. На 61-й хвилині відзначився Єнс Петтер Гауге, а за три хвилини остаточний рахунок гри встановив Каспер Гег.
Огляд матчу "Буде-Глімт" – "Інтер"
Буде додано незабаром.
Матч-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 24 лютого, в Мілані. Початок – о 22:00 за київським часом.
Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 27 лютого.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.