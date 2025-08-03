- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 104
- Час на прочитання
- 1 хв
Гучна сенсація: "Кудрівка" дебютувала в УПЛ перемогою над "Олександрією" (відео)
Новачок елітного дивізіону обіграв срібного призера минулого сезону.
"Кудрівка" перемогла "Олександрію" в матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок "Оболонь Арені" в Києві завершився з рахунком 3:1.
На 18-й хвилині рахунок зустрічі відкрив півзахисник господарів Андрій Сторчоус. Це перший гол "Кудрівки" в УПЛ – сьогодні команда з Чернігівщини дебютувала в еліті українського футболу.
На 26-й хвилині олександрійці зрівняли рахунок – Сергій Булеца майстерно виконував штрафний удар і м'яч рикошетом від голкіпера господарів Антона Яшкова залетів у ворота.
На 37-й хвилині "Кудрівка" знову вийшла вперед. У своєму дебютному матчі за клуб ефектним ударом зі штрафного відзначився Євген Морозко.
На старті другого тайму дебютант УПЛ збільшив свою перевагу в рахунку – на 53-й хвилині Сторчоус оформив дубль.
Срібному призеру минулого сезону УПЛ довелося догравати поєдинок удев'ятьох. На 76-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Кирило Ковалець, який вийшов на заміну після першого тайму.
А на 87-й хвилині пряму червону за відмашку ногою в обличчя супернику отримав Мігель Кампуш.
Огляд матчу "Кудрівка" – "Олександрія"
Буде додано незабаром.