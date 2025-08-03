Гучна сенсація: "Кудрівка" дебютувала в УПЛ перемогою над "Олександрією" (відео)

"Кудрівка" – "Олександрія" / © ФК "Кудрівка"

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"Кудрівка" перемогла "Олександрію" в матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок "Оболонь Арені" в Києві завершився з рахунком 3:1 .

На 18-й хвилині рахунок зустрічі відкрив півзахисник господарів Андрій Сторчоус. Це перший гол "Кудрівки" в УПЛ – сьогодні команда з Чернігівщини дебютувала в еліті українського футболу.

На 26-й хвилині олександрійці зрівняли рахунок – Сергій Булеца майстерно виконував штрафний удар і м'яч рикошетом від голкіпера господарів Антона Яшкова залетів у ворота.

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На 37-й хвилині "Кудрівка" знову вийшла вперед. У своєму дебютному матчі за клуб ефектним ударом зі штрафного відзначився Євген Морозко.

На старті другого тайму дебютант УПЛ збільшив свою перевагу в рахунку – на 53-й хвилині Сторчоус оформив дубль.

Срібному призеру минулого сезону УПЛ довелося догравати поєдинок удев'ятьох. На 76-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Кирило Ковалець, який вийшов на заміну після першого тайму.

А на 87-й хвилині пряму червону за відмашку ногою в обличчя супернику отримав Мігель Кампуш.

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Огляд матчу "Кудрівка" – "Олександрія"

Буде додано незабаром.