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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Гучна сенсація: "Манчестер Сіті" не зміг вийти до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли у драматичному поєдинку в екстратаймах вилетіла від "Аль-Хіляля".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Сіті" – "Аль-Хіляль"

"Манчестер Сіті" – "Аль-Хіляль" / © Associated Press

Англійський "Манчестер Сіті" сенсаційно програв саудівському "Аль-Хілялю" в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на арені "Цитрус Боул" у місті Орландо завершився з рахунком 3:4 за підсумками екстратаймів.

Уже на 9-й хвилині зустрічі "городяни" відкрили рахунок завдяки голу Бернарду Сілви.

На старті другого тайму підопічні Сімоне Індзагі швидко забили два м'ячі – на 46-й хвилині відзначився Маркос Леонардо, а ще за шість хвилин точного удару завдав Малком.

Однак уже невдовзі паритет у грі знову було відновлено – на 55-й хвилині автором результативного пострілу став Ерлінг Голанд.

Тож основний час матчу закінчився внічию 2:2 і гра перейшла до екстратаймів. На 94-й хвилині за саудівський колектив забив Каліду Кулібалі.

На 104-й хвилині "небесно-блакитні" зрівняли рахунок зусиллями Філа Фодена.

Проте на 112-й хвилині "Аль-Хіляль" забив вирішальний гол – до чвертьфіналу свою команду вивів Маркос Леонардо, який оформив дубль.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Аль-Хіляль"

У чвертьфіналі "Аль-Хіляль" зіграє з бразильським "Флуміненсе", який в 1/8 фіналу переміг міланський "Інтер" з рахунком 2:0.

Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

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