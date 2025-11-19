ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

Гучна сенсація: три збірні з Північної та Центральної Америки вийшли на ЧС-2026

Збірні Панами, Кюрасао та Гаїті пробилися на прийдешній Мундіаль.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна Кюрасао

Збірна Кюрасао

Збірні Панами, Кюрасао та Гаїті вийшли до фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу.

Панама виграла групу А відбору, в останньому турі розгромивши Сальвадор (3:0). Їхній головний конкурент, Суринам, програв Гватемалі (1:3), і з другого місця потрапив до міжконтинентального плейоф.

Збірна Кюрасао створила гучну сенсацію, ставши переможцем групи В, в заключному турі зігравши внічию з Ямайкою (0:0). Ямайці з другого місця вийшли до міжконтинентального плейоф.

Збірна Гаїті посіла перше місце у групі С, обігравши в останньому турі Нікарагуа (2:0). В іншому матчі Гондурас не зумів перемогти Коста-Ріку (0:0) та вибув з кваліфікації.

Панама і Гаїті вдруге в історії вирушать на Мундіаль – панамці востаннє грали на ЧС 2018 року, а гаїтяни ще 1974 року. Для Кюрасао це буде дебютний виступ на чемпіонаті світу з футболу.

Таким чином, уже відомі 42 із 48 учасників ЧС-2026. Ще шість визначаться за підсумками плейоф кваліфікації: 4 – європейського та 2 – міжконтинентального. Жеребкування плейоф відбудеться 20 листопада, а матчі заплановано на березень 2026 року.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
297
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie