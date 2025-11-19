Гучна сенсація: три збірні з Північної та Центральної Америки вийшли на ЧС-2026

Збірна Кюрасао

Збірні Панами, Кюрасао та Гаїті вийшли до фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу.

Панама виграла групу А відбору, в останньому турі розгромивши Сальвадор (3:0). Їхній головний конкурент, Суринам, програв Гватемалі (1:3), і з другого місця потрапив до міжконтинентального плейоф.

Збірна Кюрасао створила гучну сенсацію, ставши переможцем групи В, в заключному турі зігравши внічию з Ямайкою (0:0). Ямайці з другого місця вийшли до міжконтинентального плейоф.

Збірна Гаїті посіла перше місце у групі С, обігравши в останньому турі Нікарагуа (2:0). В іншому матчі Гондурас не зумів перемогти Коста-Ріку (0:0) та вибув з кваліфікації.

Панама і Гаїті вдруге в історії вирушать на Мундіаль – панамці востаннє грали на ЧС 2018 року, а гаїтяни ще 1974 року. Для Кюрасао це буде дебютний виступ на чемпіонаті світу з футболу.

Таким чином, уже відомі 42 із 48 учасників ЧС-2026. Ще шість визначаться за підсумками плейоф кваліфікації: 4 – європейського та 2 – міжконтинентального. Жеребкування плейоф відбудеться 20 листопада, а матчі заплановано на березень 2026 року.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.