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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Гучна сенсація: визначився володар Кубка Англії з футболу (відео)

"Крістал Пелас" у вирішальному поєдинку за трофей здолав "Манчестер Сіті".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Крістал Пелас"

"Крістал Пелас" / © Associated Press

"Крістал Пелас" сенсаційно здобув Кубок Англії-2024/25. У фінальному матчі турніру "орли" на стадіоні "Вемблі" в Лондоні обіграли "Манчестер Сіті" з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол у цьому поєдинку підопічні Олівера Гласнера забили на 16-й хвилині, коли Еберечі Езе у дотик замкнув простріл Даніеля Муньйоса.

Команда Пепа Гвардіоли намагалася відігратися, але не використала свої моменти. На 36-й хвилині "городяни" не реалізували пенальті – Омар Мармуш з 11-метрової позначки не переграв Діна Гендерсона.

Огляд матчу "Крістал Пелас" – "Манчестер Сіті"

"Крістал Пелас" вперше в історії виграв Кубок Англії. Раніше клуб двічі виходив до фіналу турніру (сезони 1989/90 та 2015/16), проте в обох випадках програвав "Манчестер Юнайтед".

"Крістал Пелас" завдяки перемозі в Кубку Англії також здобув путівку в Лігу Європи на наступний сезон.

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