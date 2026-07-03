Гучне прощання з боксом: Усик обрав суперника для свого останнього бою

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, який у червні відмовився від титулів WBC, WBA та IBF, визначив суперника для останнього бою у своїй кар'єрі.

За словами директора команди українського боксера Сергія Лапіна, ним повинен стати інший ексчемпіон світу в хевівейті американець Деонтей Вайлдер.

Він також зазначив, що поєдинок Усик — Вайлдер, найімовірніше, відбудеться у США. Дата й конкретне місце проведення бою поки що не визначені.

Реклама

"Усик уже заявив, що бачить Деонтея Вайлдера суперником для свого "останнього танцю". Це поєдинок, який має значний потенціал з точки зору спорту, ЗМІ та на міжнародному рівні.

Наразі ця можливість викликає значний інтерес, але конкретних домовленостей ще не досягнуто. Поєдинок такого рівня вимагає не лише відповідних імен. Він також потребує відповідного партнера, відповідного місця проведення, відповідної платформи для трансляції та заходу відповідного масштабу", — сказав Лапін для BBC Sport.

Також Лапін повідомив, що Усик веде перемовини з промоутерською компанією Zuffa Boxing.

"Ми ведемо прямі переговори з компанією Zuffa Boxing на найвищому рівні. На цьому етапі жодних угод підписано не було. Zuffa Boxing розглядається як один з потенційних партнерів для проведення великого міжнародного турніру.

Реклама

Остаточна структура буде визначена з урахуванням найкращих інтересів поєдинку, бійців та загального масштабу проєкту", — додав Лапін.

Зазначимо, що наприкінці минулого року Усик заявив про бажання провести бій з Вайлдером, однак переговори щодо поєдинку зірвалися.

Свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

У послужному списку 39-річного українця 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках на профірингу.

Реклама

Раніше повідомлялося, що ексчемпіон світу з України прокоментував рішення Усика звільнити пояси.

Новини партнерів