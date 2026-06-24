Гучний трансфер: "Динамо" оголосило про підписання форварда ПСЖ

П'єр Мунгенге / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" підписало форварда ПСЖ П'єра Мунгенге.

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Контракт із 18-річним французьким нападником розрахований на три роки. Угода набуде чинності 1 липня.

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Мунгенге народився у французькому місті Еврі-Куркуронн 3 січня 2008 року. Розпочав свій футбольний шлях в академії ФК "Еврі", звідки згодом перебрався до "Вільжуїфа". 2021 року приєднався до структури ПСЖ.

За час перебування в академії ПСЖ виступав в юнацьких командах різних вікових категорій. У сезоні-2025/26 зарекомендував себе як беззаперечно найкращий гравець ПСЖ U-19, ставши найкращим бомбардиром команди в Юнацькій Лізі УЄФА та юнацькому Кубку Франції.

У складі парижан здобув золоті медалі юнацького чемпіонату Франції. Загалом минулого сезону зіграв за ПСЖ U-19 33 поєдинки, в яких забив 21 м'яч та віддав 12 результативних передач.

Окрім того, встиг дебютувати за першу команду ПСЖ — це сталося в матчі 32-го туру Ліги 1 проти "Лор'яна".

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Видатна результативність Мунгенге та його наполегливість на футбольному полі привернули увагу тренерського штабу збірної Франції U-19, який почав залучати його до команди.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про повернення польського захисника Томаша Кендзьори.

Також ми розповіли, що що "Динамо" оголосило про підписання воротаря.

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