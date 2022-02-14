Хуртовина паралізувала Зимові Олімпійські ігри: змінено графіки змагань на відкритому повітрі

За прогнозами синоптиків, 14 лютого в Пекіні також сніжитиме.

Хуртовина паралізувала Зимові Олімпійські ігри. Через погіршення погодних умов довелося змінити графіки змагань на відкритому повітрі.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 лютого.

У Пекіні нині дуже сніжить й погана видимість, а температурні позначки подекуди сягають мінус 30 градусів. З перебоями працює транспорт, комунальники намагаються розчистити дороги, а організатори Зимових Олімпійських ігор - зробити усе, щоби якнайшвидше відновити змагання.

За іронією долі - на цій Олімпіаді майже на 100% весь сніг був штучним й для цього використали аж 222 мільйони літрів води. Але тепер на заміну штучному прийшов природній сніг. І за прогнозами синоптиків - сьогодні, 14 лютого, також сніжитиме, а температура може поповзти ще нижче.

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