Гвардіола відмовився очолити топову європейську збірну

Хосеп Гвардіола / © Associated Press

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Відомий іспанський тренер Хосеп Гвардіола, який після завершення сезону-2025/26 залишив англійський "Манчестер Сіті", відмовився очолити збірну Італії.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, 55-річний фахівець після переговорів з представниками Федерації футболу Італії відхилив пропозицію очолити національну команду.

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Зазначається, що причиною відмови стали особисті обставини, які виходять за межі футболу. Після відходу з "Манчестер Сіті" іспанець хоче відпочити та провести час із сім'єю, тому поки що не готовий повертатися до роботи.

Гвардіола очолював "Манчестер Сіті" від літа 2016 року. Під його керівництвом "городяни" виграли 20 трофеїв: 6 разів АПЛ, тричі — Кубок та Суперкубок Англії, 5 разів Кубок англійської ліги, а також по одному разу Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, збірна Італії не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу-2026, у серії пенальті програвши команді Боснії та Герцеговини у фінальному матчі плейоф відбору на ЧС-2026.

Після цього Дженнаро Гаттузо залишив посаду головного тренера збірної Італії. Наразі головним кандидатом на заміну йому називають колишнього тренера "Ювентуса" Андреа Пірло.

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Також свої посади також залишили Габріеле Гравіна (президент Федерації футболу Італії) та Джанлуїджі Буффон (керівник делегації збірної Італії).

Додамо, що Італія встановила історичний антирекорд — це перша футбольна збірна-чемпіон світу, яка пропустила три поспіль Мундіалі. Востаннє "Скуадра Адзурра" брала участь у фінальній частині ЧС ще 2014 року.

Раніше повідомлялося, що Гаттузо зі сльозами на очах перепросив за невихід збірної Італії на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що збірна Німеччини офіційно отримала нового головного тренера.

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