Гвардіола залишає "Манчестер Сіті" — клуб уже домовився з новим тренером

Енцо Мареска стане новим головним тренером "Манчестер Сіті" після того, як Хосеп Гвардіола залишить клуб цього літа.

Манчестерський клуб уже домовився про це з 46-річним італійцем. Мареска підпише з "городянами" контракт на три роки, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що клуб завжди вважав Мареску ідеальним кандидатом на заміну Гвардіолі.

Раніше Енцо працював помічником Гвардіоли в "Манчестер Сіті", а потім очолював лондонський "Челсі", звідки його звільнили на початку січня 2026 року.

Минулого сезону Мареска привів "Челсі" до перемог у Лізі конференцій та на Клубному чемпіонаті світу.

Романо також інформує, що Гвардіола вже повідомив "Манчестер Сіті", що залишить клуб влітку. Офіційна заява з'явиться згодом, 55-річний іспанець незабаром попрощається з уболівальниками команди.

Гвардіола очолює "Манчестер Сіті" від літа 2016 року. Під його керівництвом "городяни" шість разів виграли чемпіонат Англії, п'ять разів здобули Кубок англійської ліги, тричі Кубок Англії, по разу перемогли у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубному чемпіонаті світу.

Наразі "Манчестер Сіті" продовжує боротися з "Арсеналом" за чемпіонство в АПЛ. За тур до кінця "небесно-блакитні" на 5 очок відстають від "канонірів", але мають матч у запасі.

У заключних турах "городяни" зіграють з "Борнмутом" (19 травня) та "Астон Віллою" (24 травня). "Гармаші" в останньому турі 24 травня на виїзді протистоятимуть "Крістал Пелас".

