Гвардіола залишить "Манчестер Сіті" після завершення сезону — ЗМІ

Хосеп Гвардіола

Хосеп Гвардіола залишить посаду головного тренера "Манчестер Сіті" після завершення поточного сезону.

Про це повідомили одразу низка різних джерел, серед яких авторитетний інсайдер Фабріціо Романо та The Athletic.

Головним кандидатом на заміну 55-річному іспанцю є 46-річний італієць Енцо Мареска, який раніше працював його помічником в "Манчестер Сіті", а потім очолював лондонський "Челсі", звідки його звільнили на початку січня 2026 року.

Гвардіола очолює "Манчестер Сіті" від літа 2016 року. Під його керівництвом "городяни" шість разів виграли чемпіонат Англії, п'ять разів здобули Кубок англійської ліги, тричі Кубок Англії, по разу перемогли у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубному чемпіонаті світу.

Наразі "Манчестер Сіті" продовжує боротися з "Арсеналом" за чемпіонство в АПЛ. За тур до кінця "небесно-блакитні" на 5 очок відстають від "канонірів", але мають матч у запасі.

У заключних турах "городяни" зіграють з "Борнмутом" (19 травня) та "Астон Віллою" (24 травня). "Гармаші" в останньому турі 24 травня на виїзді протистоятимуть "Крістал Пелас".

Раніше повідомлялося, що "Арсенал" обіграв аутсайдера і впритул наблизився до чемпіонства в АПЛ.

