"Хвора, неадекватна істота": реакція українського та світового спорту на рішення Путіна щодо визнання Росією "ЛДНР"

Кличко-молодший, Гарі Лінекер та Ірина Ліщинська відреагували на визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР".

У понеділок , 21 лютого, президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Після цієї заяви мережа вибухнула хвилею обурення, в тому числі представників світу спорту. ТСН Проспорт зібрав реакцію світових та українських спортсменів на дії президента РФ.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко висловив слова підтримки українському народу на тлі планів Росії порушити територіальну цілісність України.

Be sure: Ukraine is strong! It has a strong capital #Kyiv, strong cities, villages and a strong solid and united people who value above all their independence, sovereignty and peace in Europe. Its WILL to exist is infinite.

Glory to Ukraine! Слава Україні! — Klitschko (@Klitschko) February 22, 2022

"Україна – сильна. Має сильну столицю Київ, сильні міста та села, а також сильний і згуртований народ, який найвище цінує свої незалежність, суверенітет та мир у Європі. Її воля існуватиме вічно. Слава Україні", - написав Кличко у Twitter.

Український форвард Адерінсола Есеола опублікував у Instagram stories колаж Путіна та Гітлера.

"Хвора, неадекватна істота!!! Володя! Угомонись", - підписав фото футболіст.

Срібна призерка Олімпійських ігор Ірина Ліщинська теж порівняла Путіна з Гітлером.

"Не бійтеся друзів - вони можуть тільки зрадити вас; не бійтеся ворогів - вони можуть тільки убити вас; бійтеся байдужих, бо тільки з їхньої мовчазної згоди здійснюються зради та вбивства", - зазначила вона.

Колишній футболіст "Динамо" та "Мілана", а нині мер Тбілісі Кахабер Каладзе теж висловив підтримку Україні.

Georgia, 20% of whose territory is occupied, condemns Russia’s recognition of Ukraine’s separatist regions of #Donetsk and #Luhansk. We, Georgia, stand by fraternal Ukraine as Ukraine stood by us. I believe soon both Ukraine and Georgia will be whole again, and I wish them peace. — Kakha Kaladze (@kakhakala) February 21, 2022

"Грузія, яка окупує 20% території, засуджує визнання Росією сепаратистських регіонів Донецька та Луганська, що належать Україні. Грузія стоїть за братню Україну, як і вона стояла за нас

Вірю, що і Україна, і Грузія будуть єдиними. Бажаю їм миру", - написав Каладзе у Twitter.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич лишив у Instagram stories той самий напис, з яким влаштував мовчазний протест під час виступу на Олімпіаді 2022 - "No war in Ukraine".

Не лишився осторонь цих дій Путіна і російський шахматист, ексчемпіон світу Гаррі Каспаров.

This isn’t over. If there is no significant reaction to Putin spewing lies and threats and seizing more Ukrainian territory, he will have no reason to send his forces home. Why not take more? — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 21, 2022

"Я сподіваюся, що ця мова колись стане доказом на суді над Путіним у Гаазі. Але це виглядає надто оптимістично у світі, де диктатор може просто відхопити шматок Європи, поки його оточення все ще насолоджується хорошим життям у вільному світі", - написав він у Twitter.

Занепокоєний ситуацією і легенда збірної Англії з футболу Гарі Лінекер.

On the brink of war in Europe. Human beings are remarkable creatures. After millions of years of evolvement, we’ve been given just enough intelligence to be really f**king stupid. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 21, 2022

"Європа на межі війни. Люди - чудові створіння. Після мільйонів років еволюції ми отримали достатньо розуму, щоб бути неймовірно тупими", - підкреслив він.

Український чемпіон Паралімпіади-2016 у фехтуванні Андрій Демчук заявив, що росіяни приносять лише смерть, а президентові країни-агресора побажав здохнути.

"Дякую друзям та родичам з Франції, Польщі, Канади, Америки, Угорщини, Іспанії, Португалії, Італії, Великобританії, Кіпру, Нідерландів, адекватним білорусам за те, що цікавитеся та хвилюєтеся! За останні тижні я отримав сотні повідомлень, і з кожним днем їхня кількість зростає

Жоден/одна громадянин/громадянка РФ не написали жодного слова!

Вам соромно? А що ви зробили, щоби ймовірної атаки ваших дегенератів на мою демократичну країну не було? Покажіть мені хоч якусь територію, яка після вашої окупації стала успішною, розвиненою, де люди усміхаються, живуть, насолоджуються життям і не стали небезпекою для сусідів? Ви приносите лише лихо, смерті та бідність", – написав спортсмен у себе у Facebook.

Дворазова чемпіонка Європи серед юніорів у бігу на 400 метрів українка Анастасія Бризгіна різко висловилася з приводу того, що відбувається зараз у так званих "ЛДНР".

"Мені соромно за вас. Цією радістю ви поховали своє майбутнє. Ваші діти навчатимуться у невизнаних університетах. Жодна країна ніколи не відкриє вам візу".

"А подорожі ви зможете побачити лише під час перегляду "Орел і решка". Удачі", - написала Анастасія Бризгіна у Instagram stories.

Колишня чемпіонка України в потрійному стрибку Руслана Цихоцька, яка зараз проживає в США, також відреагувала на дії Путіна.

"Україна має свою історію, Україна має свою культуру, Україна має свій народ, Україна має свою територію, Україна має незалежну державу, Україна – не "частина Росії". Ніколи нею і не буде, – написала Ціхоцька.

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