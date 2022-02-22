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"Хвора, неадекватна істота": реакція українського та світового спорту на рішення Путіна щодо визнання Росією "ЛДНР"

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"Хвора, неадекватна істота": реакція українського та світового спорту на рішення Путіна щодо визнання Росією "ЛДНР"

Кличко-молодший, Гарі Лінекер та Ірина Ліщинська відреагували на визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР".

У понеділок, 21 лютого, президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указа також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Після цієї заяви мережа вибухнула хвилею обурення, в тому числі представників світу спорту. ТСН Проспорт зібрав реакцію світових та українських спортсменів на дії президента РФ.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко висловив слова підтримки українському народу на тлі планів Росії порушити територіальну цілісність України.

"Україна – сильна. Має сильну столицю Київ, сильні міста та села, а також сильний і згуртований народ, який найвище цінує свої незалежність, суверенітет та мир у Європі. Її воля існуватиме вічно. Слава Україні", - написав Кличко у Twitter.

Український форвард Адерінсола Есеола опублікував у Instagram stories колаж Путіна та Гітлера.

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"Хвора, неадекватна істота!!! Володя! Угомонись", - підписав фото футболіст.

Срібна призерка Олімпійських ігор Ірина Ліщинська теж порівняла Путіна з Гітлером.

"Не бійтеся друзів - вони можуть тільки зрадити вас; не бійтеся ворогів - вони можуть тільки убити вас; бійтеся байдужих, бо тільки з їхньої мовчазної згоди здійснюються зради та вбивства", - зазначила вона.

Колишній футболіст "Динамо" та "Мілана", а нині мер Тбілісі Кахабер Каладзе теж висловив підтримку Україні.

"Грузія, яка окупує 20% території, засуджує визнання Росією сепаратистських регіонів Донецька та Луганська, що належать Україні. Грузія стоїть за братню Україну, як і вона стояла за нас

Вірю, що і Україна, і Грузія будуть єдиними. Бажаю їм миру", - написав Каладзе у Twitter.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич лишив у Instagram stories той самий напис, з яким влаштував мовчазний протест під час виступу на Олімпіаді 2022 - "No war in Ukraine".

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Не лишився осторонь цих дій Путіна і російський шахматист,  ексчемпіон світу Гаррі Каспаров.

"Я сподіваюся, що ця мова колись стане доказом на суді над Путіним у Гаазі. Але це виглядає надто оптимістично у світі, де диктатор може просто відхопити шматок Європи, поки його оточення все ще насолоджується хорошим життям у вільному світі", - написав він у Twitter.

Занепокоєний ситуацією і легенда збірної Англії з футболу Гарі Лінекер.

"Європа на межі війни. Люди - чудові створіння. Після мільйонів років еволюції ми отримали достатньо розуму, щоб бути неймовірно тупими", - підкреслив він.

Український чемпіон Паралімпіади-2016 у фехтуванні Андрій Демчук заявив, що росіяни приносять лише смерть, а президентові країни-агресора побажав здохнути.

"Дякую друзям та родичам з Франції, Польщі, Канади, Америки, Угорщини, Іспанії, Португалії, Італії, Великобританії, Кіпру, Нідерландів, адекватним білорусам за те, що цікавитеся та хвилюєтеся! За останні тижні я отримав сотні повідомлень, і з кожним днем їхня кількість зростає

Жоден/одна громадянин/громадянка РФ не написали жодного слова!

Вам соромно? А що ви зробили, щоби ймовірної атаки ваших дегенератів на мою демократичну країну не було? Покажіть мені хоч якусь територію, яка після вашої окупації стала успішною, розвиненою, де люди усміхаються, живуть, насолоджуються життям і не стали небезпекою для сусідів? Ви приносите лише лихо, смерті та бідність", – написав спортсмен у себе у Facebook.

Дворазова чемпіонка Європи серед юніорів у бігу на 400 метрів українка Анастасія Бризгіна різко висловилася з приводу того, що відбувається зараз у так званих "ЛДНР".

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"Мені соромно за вас. Цією радістю ви поховали своє майбутнє. Ваші діти навчатимуться у невизнаних університетах. Жодна країна ніколи не відкриє вам візу".

"А подорожі ви зможете побачити лише під час перегляду "Орел і решка". Удачі", - написала Анастасія Бризгіна у Instagram stories.

Колишня чемпіонка України в потрійному стрибку Руслана Цихоцька, яка зараз проживає в США, також відреагувала на дії Путіна.

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"Україна має свою історію, Україна має свою культуру, Україна має свій народ, Україна має свою територію, Україна має незалежну державу, Україна – не "частина Росії". Ніколи нею і не буде, – написала Ціхоцька.

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