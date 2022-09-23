"Хворий, чи що?": Усик пригадав свою реакцію на істеричний вчинок Джошуа після реваншу

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик розповів, як відреагував на істеричну поведінку Ентоні Джошуа після їхнього другого бою.

Почувши від суддів вердикт не на свою користь, Ей Джей був вкрай розчарований і викинув за межі рингу чемпіонські пояси Усика. За словами українця, британського боксера не варто засуджувати за цей емоційний вчинок.

"Хлопець зірвався. Я вважаю, що за це його не можна судити. Він тренувався, у щось вірив, а тут програв удруге. Джошуа був у дуже хорошій формі. Але ми були трохи кращими. Його трохи понесло. Він висловив багато незрозумілих слів, але я думаю, що він хороша людина.

Знаєте, про що я подумав, коли він викинув із рингу два пояси? "Хм, дурник". Я подумав: "Хворий, чи що? Навіщо ти їх жбурляєш?". Це як коли тобі не дали м'ячик пограти, а ти взяв і перебив його через паркан сусіда, де злий собака", - сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу USYK17.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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