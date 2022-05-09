"Хворий виродок": легенда українського тенісу викрив Путіна в лицемірстві (відео)

Експерша ракетка України Олександр Долгополов показав у соцмережах весь цинізм президента Росії Володимира Путіна.

Кривавий диктатор країни-агресорки під час параду до 9 травня в Москві вирішив покласти квіти до стел Києва та Одеси - українських міст, які за його наказом продовжує обстрілювати армія РФ.

Долгополов відреагував на ганебне лицемірство Путіна, опублікувавши відповідне відео на своїй сторінці в Twitter.

"Хворий виродок, бомбить Київ, Одесу і продовжує покладати квіти до цих міст", - написав Долгополов.

Раніше експерша ракетка України схвально висловився про відсторонення тенісистів із РФ і Білорусі від Wimbledon-2022. Також Долгополов пояснив, чому бурхливо відреагував на заяву російського тенісиста Андрія Рубльова, який назвав заборону тенісистам із РФ і Білорусі виступити на Wimbledon "дискримінаційною".

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна вкотре вимагає рішучих дій від WTA, ATP та ITF щодо санкцій проти російських і білоруських тенісистів.

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