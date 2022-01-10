І це перед Australian Open: Світоліна опустилася в рейтингу WTA та знову вилетіла з турніру в першому раунді

І це перед Australian Open: Світоліна опустилася в рейтингу WTA та знову вилетіла з турніру в першому раунді

У 2022-му Еліна поки не має жодної перемоги.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна знову зазнала поразки на турнірі в австралійській Аделаїді.

Після невдачі на змаганнях WTA 500 в тій самій Аделаїді, де 27-річна українка припинила боротьбу вже на стадії першого кола, Світоліна "зачохлила" ракетку й на WTA 250, і також в стартовому раунді.

Еліна в рамках 1/16 фіналу зазнали поразки від представниці США - Медісон Кіз (№56 WTA). Зустріч, яка тривала годину та 17 хвилин, завершилася з рахунком 6:2 , 6:4 . За цей час Світоліна оформила три ейси, припустилася сімох подвійних помилок та не оформила жодного брейка.

Таким чином, Світоліна розпочала 2022 рік із двох поразок поспіль. Ці змагання для українки стали останніми перед першим Великим шоломом нового сезону - Australian Open-2022. Зустріч між Світоліною та Кіз стала п'ятою, наразі перевага на боці американки - 3:2.

Для Еліни це вже треті змагання поспіль, де вона програє вже в стартовому поєдинку основної сітки. Перед двома невдачами в Аделаїді, Світоліна програла в першому колі Tenerife Ladies Open, який відбувся в жовтні 2021 року.

Турнір в австралійській Аделаїді триватиме від 9 до 15 січня;

Окрім Світоліної, у ньому виступають ще троє українок - Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Перша вже пробилася до 1/8 фіналу, перемігши американку Шелбі Роджерс - 6:3, 6:4. Щодо Ястремської, то вона пройшла кваліфікацію та вийшла в перше коло. Там також зіграє і Калініна;

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17-го до 30 січня.

Додамо, що Світоліна погіршила свою позицію в рейтингу WTA. Українка опустилася з 15 на 16 сходинку.