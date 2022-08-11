"І голий король почує: Шах, Мат, Слава Україні!": Зеленський привітав шахісток із "золотом" Олімпіади

Так, голова держави прирівняв перемогу на шаховій Олімпіаді з війною, яка триває в Україні. І, як наші шахістки зуміли перемогти, так і українська армія здобуде перемогу.

Про це йдеться в дописі президента України на його офіційній сторінці в Telegram.

"Дякую за таку важливу перемогу та український прапор на найвищій сходинці п'єдесталу!

Синьо-жовтий буде в кожному куточку нашої країни. Без жодних гамбітів – не жертвуючи нічим в обмін на щось – ми повернемо кожну клітинку своєї землі. Бо попри будь-які дебюти, блокади та пафосні погрози знищити нас у два ходи, всі вороги України рано чи пізно потрапляють у цугцванг – безпорадне становище, коли будь-який їхній хід призводить до програшу партії.

Пішаки закінчаться. Офіцери будуть биті. Важких фігур не залишиться. І голий король почує: Шах, Мат, Слава Україні!", - сказав Зеленський.

Це друге "золото" України на шаховій Олімпіаді в історії. Першу перемогу українки здобули ще 2006 року. Загалом ж це четвертий титул України на шаховій Олімпіаді: у 2004 та 2010 роках "золото" здобували чоловіки;

На змаганнях "синьо-жовті" виступили у зірковому складі: Марії та Ганни Музичук, Ганни Ушеніної, Юлії Осьмак та Наталії Букси.

Читайте також:

Росіянина переобрали президентом Міжнародної шахової федерації - на посаду претендував українець

"Аморально сідати за стіл з росіянами": Україна бойкотуватиме дитячий чемпіонат світу з шахів

Не зіграє проти росіянина: титулований норвезький гросмейстер відмовився захищати титул чемпіона світу