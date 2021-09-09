"І весь світ зупинився": секс-бомба зі світу MMA блиснула силіконовими грудьми у відкритому купальнику

Спортсменка "запалює" не тільки в октагоні.
Сексапільна красуня зі світу змішаних єдиноборств Рейчел Остовіч порадувала шанувальників новими пікантними кадрами.
Американка опублікувала в Instagram кадри, на яких блиснула пишними силіконовими грудьми у відкритому купальнику.
"І весь світ зупинився", - прокоментував фото один із шанувальників Рейчел.
- На рахунку американки чотири перемоги і шість поразок у змішаних єдиноборствах.
- В останньому поєдинку на турнірі UFC Vegas 15 у Лас-Вегасі Рейчел програла нокаутом колишній фігуристці Джині Мазані.
- Після цього Остовіч звільнили з UFC через незадовільні спортивні результати. Вона перейшла у кулачні бої, де встигла програти іншій ефектній красуні Пейдж Ванзант.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, красуня із MMA засвітила об'ємні груди.