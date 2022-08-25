"І вони ще сміють нам щось диктувати": у клубі тіктокера Кадирова влаштували істеричний фурор щодо заяви УЄФА

Президент "Ахмата" з Грозного Магомед Даудов зробив категоричну заяву на адресу УЄФА щодо питання включення окупованого Криму до чемпіонату РФ.

Зокрема, Даудов назвав заяву УЄФА абсурдною. Він зажадав від влади країни-агресорки припинити дотримуватися міжнародних правил та інтегрувати окупований півострів у футбол РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю Sport24.

"Абсолютно абсурдна заява організації, яка ще сміє щось диктувати після того, як, можна сказати, викинула російський футбол зі своєї асоціації. Прийнято вважати, що спорт поза політикою. Але ця теорія не діє, коли йдеться про Росію.

ФІФА, УЄФА, інші міжнародні спортивні організації як раз змішали спорт з політикою, позбавивши можливості російських спортсменів змагатися на міжнародних турнірах. І після цього нам потрібно дослухатися до їхніх рекомендацій? До біса! Досить!", - сказав представник команди відомого чеченського тіктокера Рамзана Кадирова.

Зазначимо, що УЄФА вкотре наголосив на тому, що клуби анексованого Криму не мають права виступати в турнірах під егідою Російського футбольного союзу (РФС).

22 серпня керівництво Футбольної національної ліги Росії (ФНЛ) створило робочу групу із включення кримських команд до першості. Утім, як бачимо, це жодним чином не допомогло країні-агресорці.

Раніше розповідалося про те, що кримські ТСК (Сімферополь), СКЧФ (Севастополь) та "Перлина" (Ялта) виступали у Другій лізі російського футболу 2014 року. Утім, УЄФА зажадав від РФС виключити їх зі свого складу, не визнавши півострів територією РФ.

Додамо, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою з ЗСУ і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.