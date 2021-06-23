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І як йому протистояти? Баскетболіст зростом 2,28 метра викликав фурор виступом в аматорському матчі (відео)

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І як йому протистояти? Баскетболіст зростом 2,28 метра викликав фурор виступом в аматорському матчі (відео)

twitter.com/mamadoundiaye14

Гравець-"велетень" став головним героєм зустрічі.

Мамаду Ндіай, чий зріст становить 2,28 метра, викликав фурор своїм виступом у матчі баскетбольної любительської ліги в Лос-Анджелесі (США).

У Мережу потрапила нарізка з ефектними діями перспективного гравця в поєдинку. На відео видно, як Ндіай за рахунок солідної переваги у зрості ефектно діє як в атаці, так і в обороні.

Як завершився матч, не повідомляється, проте цілком імовірно, що команда Мамаду виграла більш ніж впевнено.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що нігерієць може стати найвищим гравцем в історії НБА.