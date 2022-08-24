І його ще хочуть продавати: Малиновський потрапив до символічної збірної найкращих футболістів туру Серії А

29-річний півзахисник отримав подібне визнання через гру проти "Мілана", яка завершилася внічию з рахунком 1:1.

Саме Малиновський став автором єдиного забитого голу "бергамасків", який дозволив його команді відкрити рахунок у цій дуелі. Як наслідок, портал SofaScore включив українця до символічної збірної 2-го туру Серії А, нагородовши його оцінкою в 7,9. Цікаво, що в матчі з "Міланом" саме Малиновського було визнано найкращим футболістом "Аталанти". Тоді портал SofaScore оцінив дії Малиновського на 7,5 бала.

Зазначимо, що найвищий бал отримав польський півзахисник "Наполі" - Петр Зєлінскі (9,1). Щодо найбільшого представництва, то тут одразу по двоє гравців мають "Наполі", "Рома" та "Інтер".

До вашої уваги вся збірна 2-го туру Чемпіонату Італії.

У першому турі "бергамаски" на виїзді розібралися з "Сампдорією" (2:0). У 3-му турі "Аталанта" на виїзді поміряється силами з "Вероною" (28 серпня);

Цього сезону на рахунку Малиновського два матчі, один гол та одна результативна передача.

Раніше розповідалося про те, що Малиновський може покинути "Аталанту" в літнє трансферне вікно. Одним із претендентів на українця називався новачок АПЛ - "Ноттінгем Форест". Також на гравця збірної України претендує й лондонський "Тоттенхем".