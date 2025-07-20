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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1043
Час на прочитання
2 хв

"Я б зміг це зробити": Леннокс Льюїс заявив про бажання битися з Усиком

Легендарний британець вважає, що здолав би українця, якби виступав з ним в одній епосі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Леннокс Льюїс і Олександр Усик

Леннокс Льюїс і Олександр Усик / © instagram.com/usykaa

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс після перемоги Олександра Усика в реванші проти Даніеля Дюбуа заявив, що хотів би провести бій з українцем.

"Це феноменально. Я хотів би бути в цій епосі, бо я б із задоволенням провів бій з ним, і я не розумію, чому ніхто його не розкусив. Я б зміг це зробити.

Але так, Усик – найкращий з цієї епохи. І він робить правильні речі, він добре рухається, він не пропускає удари, він невловимий і його важко перемогти", – сказав Льюїс в інтерв'ю iFL TV.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Раніше повідомлялося, що Леннокс Льюїс відреагував на перемогу Усика в реванші з Дюбуа. Також на успіх українця відреагував Тайсон Ф'юрі.

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