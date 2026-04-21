"Я більше не мовчатиму": українська тенісистка викрила зірок WTA, які підтримують Путіна

Олександра Олійникова / © Facebook Федерації тенісу України

Українська тенісистка Олександра Олійникова звернулася до Жіночої тенісної асоціації (WTA), яка продовжує покривати прихильників кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Наша співвітчизниця зазначила, що перша ракетка світу білоруска Аріна Соболенко та кілька російських спортсменок поставили “лайки” під відеозверненням блогерки Вікторії Боні зі словами підтримки на адресу Путіна.

Також Олійникова закликала WTA припинити намагатися її залякати через те, що вона говорить правду.

“Це факт: Існує відео Вікторії Боні, адресоване Володимиру Путіну. Це теж факт: Аріна Соболенко, Поліна Кудерметова, Анастасія Гасанова, Ірина Хромачева, Софія Лансере та низка інших тенісисток поставили лайк під цим відео. Це може перевірити будь-хто. В цьому відео Вікторія Боня каже: “Володимире Володимировичу (Путін), ми вас підтримуємо. Ви дуже сильний політик”. Вона його підтримує. Вони це лайкають.

Саме так війна стає “прийнятною”. Не тільки за допомогою зброї, а й через мовчання. Через схвалення. Через лайки. Так відомі люди посилають мільйонам сигнал: можна поїхати до іншої країни, вбивати невинних людей — і водночас бути прийнятим назад. Ти однаково залишишся “своїм”. Твої улюблені спортсмени тебе підтримуватимуть. Вони скажуть тобі: “Путін — правильний лідер, за яким варто йти”.

WTA, я більше не мовчатиму про це. Коли я наводжу факти і кажу правду, я не порушую правила. Можете припинити намагатися мене залякати — я вас не боюся”, — написала Олійникова на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України WTA заборонила тенісисткам з РФ і Білорусі виступати під національними прапорами, але їм усе ще дозволено змагатися в нейтральному статусі.

Нагадаємо, нещодавно Олійникова успішно дебютувала за збірну України. Вона обіграла польку Лінду Климовичову в матчевій зустрічі кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, де “синьо-жовті” здобули дострокову перемогу та вийшли до фінальної стадії.