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"Я фахівець із нокаутів": Джошуа зробив гучний прогноз на бій проти Ф'юрі
Ей Джей планує нокаутувати "Циганського короля" у восьмому раунді.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа зробив прогноз на свій прийдешній бій проти Тайсона Ф'юрі.
Ей Джей переконаний, що зможе нокаутувати "Циганського короля".
Британський боксер заявив про намір здобути дострокову перемогу над співвітчизником у восьмому раунді.
"Я фахівець із нокаутів. Я нокаутую його у восьмому раунді. Якщо цього не станеться у перші 30 секунд бою, тоді так.
У нашому випадку це чиста конкуренція, бій пітбулів, які прагнуть перемоги. Саме таку енергію ми привносимо у справу. Мені доводилося брати участь у великих поєдинках, і мені не потрібно виявляти неповагу до суперника. Поки ти поважаєш мене, все буде шанобливо аж до першого гонгу. Але в мене погані наміри. Я обмірковував, що саме хочу зробити, і скажу так: я просто збираюся завдавати ударів із поганими намірами" — сказав Ентоні в інтерв'ю The Sun.
Бій Ф'юрі — Джошуа відбудеться 11 грудня на арені "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс). На кону стоятиме титул WBA Super у надважкій вазі, який українець Олексанр Усик улітку зробив вакантним.
Раніше повідомлялося, визначився час початку бою Ф'юрі — Джошуа.
Також ми розповідали, що Ф'юрі та Джошуа влаштували першу дуель поглядів перед боєм.