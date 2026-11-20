Михайло Мудрик / © Associated Press

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Орендований у "Челсі" вінгер "Тоттенгема" та збірної України Михайло Мудрик прокоментував заяву президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка щодо своєї дискваліфікації за допінг.

25-річний футболіст спростував слова Шевченка, заявивши, що ані він, ані його представники ніколи не зверталися до УАФ з проханням "штучно знайти" співробітника, який би узяв на себе відповідальність за позитивний допінг-тест Мудрика.

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Також Мудрик заперечив слова Шевченка, що у збірній України йому не давали жодних медикаментів, та заявив, що має збережене листування у WhatsApp, яке це підтверджує.

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"Я ознайомився із заявою Андрія Шевченка у відповідь на моє інтерв'ю, опубліковане раніше цього тижня. Він стверджує, що мої представники нібито просили УАФ "штучно знайти" співробітника, який узяв би на себе відповідальність за наявність мельдонію в моїй допінг-пробі. Це брехня. Ані я, ані мої представники ніколи не зверталися з подібним проханням.

Як я вже пояснював у своєму інтерв'ю, я припускав, що мельдоній міг потрапити до мого організму під час перебування у складі збірної України. Саме тому я зосередив свої зусилля на з'ясуванні обставин, пов'язаних з УАФ та періодом мого перебування в національній команді.

Ми з моєю командою неодноразово зверталися до УАФ із проханням допомогти встановити, яким чином мельдоній міг потрапити до мого організму та хто, якщо взагалі хтось, міг бути за це відповідальним. У низці листів, надісланих тоді до УАФ, мої адвокати чітко наголошували, що ми прагнемо отримати правдиву інформацію, яку можна незалежно перевірити. Один із цих листів УАФ сьогодні передала представникам ЗМІ. Його зміст однозначно підтверджує, що мої адвокати вимагали саме "правдивої, такої, що піддається перевірці, та достовірної інформації".

Ба більше, УАФ неодноразово відмовлялася належним чином сприяти моїй команді та навіть намагалася ввести її в оману, щоб дистанціюватися від цієї справи. Наприклад, під час слухання представники УАФ свідчили, що я не використовував харчові добавки, надані УАФ. Пан Шевченко повторив це твердження у своїй заяві. Однак у мене збереглося листування у WhatsApp, яке підтверджує, що під час тренувальних зборів я використовував надані УАФ продукти. Тобто я маю докази, які спростовують їхні неодноразові твердження.

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Крім того, УАФ систематично затягувала надання відповідей на запити моєї команди та приховувала від моїх адвокатів важливу інформацію й документи. Досі мені невідомо, чому вони так діяли.

Прикро, що УАФ обрала саме такий підхід до моєї справи й продовжує його дотримуватися. Мої адвокати перебувають на зв'язку з представниками УАФ", — цитує Мудрика Tribuna.com.

Нагадаємо, у грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

Пізніше Футбольна асоціація Англія (FA) на чотири роки дискваліфікувала Мудрика за вживання допінгу.

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З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу та дозволили йому повернутися на поле. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

У листопаді 2026 року Мудрик уперше публічно розповів, що допінг міг потрапити до його організму лише в таборі збірної України, звинувативши у цьому організацію процесів у національній команді.

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