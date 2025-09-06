"Я на боці українського народу": новачок "Динамо" виправдався за скандальні репости Соловйова

Владіслав Бленуцe / © ФК Динамо Київ

Румунський новачок київського "Динамо" Владіслав Бленуце, який вляпався у скандал через проросійський контент у себе в соцмережах, дав перше інтерв'ю в ролі гравця українського клубу.

23-річний форвард виправдався за свої зашкварні репости у TikTok, зокрема промови пропагандиста держави-агресорки Володимира Соловйова та виступу із саундтреком російського серіалу "Бригада".

Також у соцмережах дружини футболіста було виявлено фото з ностальгією за СРСР і вирізки з промов президента РФ Володимира Путіна.

"Я хочу довести динамівським уболівальникам, що я підтримую їхню думку щодо війни. Росія є агресором і посягає на чуже. Це дуже сумно, бо Україна, захищаючи свою землю та своїх громадян, втрачає багато людей на цій несправедливій війні. Це точно непроста ситуація для мене, тому що її можна інтерпретувати неправильно.

Я хочу заявити, що я не підтримую Росію. І я точно ніколи не казав нічого поганого про Україну. Це була моя помилка, що я перепостив ці дописи. Я не знав цих людей і не надавав значення їхній ролі в російській пропаганді. Для мене вони були ноунеймами. Коли мені пояснили, хто вони такі, я усвідомив свою помилку та зрозумів, що потрапив в погану ситуацію. Я абсолютно проєвропейська і проукраїнська людина, я на цьому боці.

Стосунки з уболівальниками? Я продемонструю свою щиру підтримку. Якщо хтось матиме до мене питання, то я відкритий до спілкування, готовий зустрітися з кожним уболівальником та все пояснити. Я повторюся, що я не підтримую Росію. Я на боці українського народу", – наводить слова Бленуцe офіційний сайт "Динамо".

Раніше "Динамо" виступило з офіційною заявою щодо скандалу навколо новачка клубу, наголосивши, що Бленуцe "підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки".

Водночас сам гравець записав відеозвернення до українців українською мовою.

Зазначимо, що Бленуце підписав з "Динамо" контракт до літа 2030 року.

За місце у стартовому складі київського клубу Бленуце конкуруватиме з іншими двома нападниками – Едуардо Герреро та Матвієм Пономаренком. Основний форвард "біло-синіх" Владислав Ванат 1 вересня офіційно перейшов до іспанської "Жирони".

Нагадаємо, "Динамо" виграло чотири матчі поспіль на старті нового сезону УПЛ і з 12 очками одноосібно очолює турнірну таблицю.

У п'ятому турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, підопічні Олександра Шовковського 13 вересня на виїзді зіграють проти "Оболоні".