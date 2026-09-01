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"Я не х** з гори": титулований український боксер прокоментував свою мобілізацію до ЗСУ
Євген Хитров емоційно відреагував на те, що його мобілізували до лав ЗСУ.
Колишній український боксер Євген Хитров прокоментував свою мобілізацію до лав Збройних Сил України.
"Хлопці, ну що я вам хочу сказати? Оце так країну прославляєш, б***ь, прославляєш усе життя, а потім, с**а, оце так хоп, н***й, і тебе, б***ь, "мусорки" в Кривбасі, б***ь, молоді підвинтили, б***ь, і привезли в ТЦК. Тому, б***ь, оце таке от життя, б***ь.
Менти допомагають, б***ь, ТЦКшникам, б***ь, пакувати нормальних людей. Це війна, я все розумію, б***ь. Але я якби теж не х** з гори, б***ь, розумієте? Усе життя, б***ь, від 13 років, б***ь, прапор України піднімаю, б***ь, вище н***й нікуди. Б***ь, Олімпіада, чемпіонати світу і все решта. Ну, б***ь, усім по х** взагалі, б***ь. Так що оце таке от життя, б***ь.
Тому для когось є привілеї, б***ь, для когось їх, н***й, немає. І доводиться оце так, б***ь, у казармі нюхати потняки, б***ь, як, с**а, на зборах у молоді роки, б***ь. Життя, б***ь", — сказав Хитров у своєму Instagram.
Хитров ставав чемпіоном світу в середній вазі за версією Північноамериканської боксерської федерації (NABF) та чемпіоном США в другій середній вазі за версією WBC. 2011 року він здобув "золото" чемпіонату світу серед аматорів, а 2013-го став бронзовим призером чемпіонату Європи.
Також Хитров був учасником Олімпіади-2012, де в 1/8 фіналу зазнав дуже суперечливої поразки від британця Ентоні Огого. Українець двічі відправляв суперника в нокдаун і за сумою трьох раундів загальний рахунок був нічийним (18:18), але судді віддали перемогу місцевому боксеру.
Хитров закінчив професійну кар'єру 2019 року, здобувши 20 перемог (17 — нокаутом) та зазнавши двох поразок. В останньому бою він переміг технічним нокаутом у третьому раунді ганського боксера Ернеста Амузу.
Минулого року Хитрова затримали у Кривому Розі. Йому висунули обвинувачення в системному розкраданні майна з сільгосппідприємств.
Раніше повідомлялося, що воротаря збірної України з хокею мобілізували до ЗСУ.