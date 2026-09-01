"Я не х** з гори": титулований український боксер прокоментував свою мобілізацію до ЗСУ

Євген Хитров / facebook.com/khytrov

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Колишній український боксер Євген Хитров прокоментував свою мобілізацію до лав Збройних Сил України.

"Хлопці, ну що я вам хочу сказати? Оце так країну прославляєш, б***ь, прославляєш усе життя, а потім, с**а, оце так хоп, н***й, і тебе, б***ь, "мусорки" в Кривбасі, б***ь, молоді підвинтили, б***ь, і привезли в ТЦК. Тому, б***ь, оце таке от життя, б***ь.

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Менти допомагають, б***ь, ТЦКшникам, б***ь, пакувати нормальних людей. Це війна, я все розумію, б***ь. Але я якби теж не х** з гори, б***ь, розумієте? Усе життя, б***ь, від 13 років, б***ь, прапор України піднімаю, б***ь, вище н***й нікуди. Б***ь, Олімпіада, чемпіонати світу і все решта. Ну, б***ь, усім по х** взагалі, б***ь. Так що оце таке от життя, б***ь.

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Тому для когось є привілеї, б***ь, для когось їх, н***й, немає. І доводиться оце так, б***ь, у казармі нюхати потняки, б***ь, як, с**а, на зборах у молоді роки, б***ь. Життя, б***ь", — сказав Хитров у своєму Instagram.

Хитров ставав чемпіоном світу в середній вазі за версією Північноамериканської боксерської федерації (NABF) та чемпіоном США в другій середній вазі за версією WBC. 2011 року він здобув "золото" чемпіонату світу серед аматорів, а 2013-го став бронзовим призером чемпіонату Європи.

Також Хитров був учасником Олімпіади-2012, де в 1/8 фіналу зазнав дуже суперечливої поразки від британця Ентоні Огого. Українець двічі відправляв суперника в нокдаун і за сумою трьох раундів загальний рахунок був нічийним (18:18), але судді віддали перемогу місцевому боксеру.

Хитров закінчив професійну кар'єру 2019 року, здобувши 20 перемог (17 — нокаутом) та зазнавши двох поразок. В останньому бою він переміг технічним нокаутом у третьому раунді ганського боксера Ернеста Амузу.

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Минулого року Хитрова затримали у Кривому Розі. Йому висунули обвинувачення в системному розкраданні майна з сільгосппідприємств.

Раніше повідомлялося, що воротаря збірної України з хокею мобілізували до ЗСУ.

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