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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Я не сексист": легкоатлет Кравчук попросив вибачення за свої слова про жіночий футбол

Стрибун у висоту Вадим Кравчук розповів, яку думку хотів донести, коли вляпався у скандал.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Вадим Кравчук

Вадим Кравчук / © instagram.com/vadym.k.r.a.v.c.h.u.k

Український стрибун у висоту Вадим Кравчук попросив вибачення за свої сексистські коментарі про жіночий футбол.

Легкоатлет опублікував допис на своїй сторінці в Instagram, пояснивши, яку думку насправді хотів донести, коли вляпався у скандал.

"Хочу попросити вибачення в усієї жіночої спільноти. Беру відповідальність за свої слова і ситуацію, яка склалась.

Мені дуже прикро, що відбулась така ситуація щодо мого коментаря під дописом "Суспільне Спорт", який згодом я видалив. Прошу вибачення в усіх жінок. Будь-які слова будуть звучати, як виправдання, але моя думка полягала в тому, що зараз важко зрівняти чоловічий футбол та жіночий, адже більшість чоловіків не мають змоги брати участь у змаганнях та тренуваннях, бо захищають нашу країну.

Водночас жінки змушені брати на себе більшість чоловічої роботи за нинішніх реалій. Я не є сексистом. І мені прикро, що я помилився у донесенні думки і був різким", – написав Кравчук.

Раніше Кравчук під дописом Суспільне Спорт в Instagram, що жіноча збірна України з футболу засудила сексистські висловлювання президента "Інгульця" Олександра Поворознюка, написав "підтримую жіночий футбол, але на рівні з чоловіками можете бути також в окопах".

Потім легкоатлет у коментарях вступив у словесні перепалки з іншими користувачами, поскаржившись, що жінки не є військовозобов'язаними на відміну від чоловіків. Кравчук обурився, що під час війни жінки мають право виїзду за кордон, а чоловіків "ловлять, як собак". Також Вадим написав, що "не рівняється жінка з чоловіком".

28-річний Кравчук – учасник Євро-2025 з легкої атлетики у приміщенні, яке відбулося в нідерландському Апелдорні. Там Вадим не зумів подолати кваліфікацію, закінчивши виступи на висоті в 2,18 м.

Нагадаємо, президент "Інгульця" Олександр Поворознюк зашкварився сексистською заявою, що "з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати".

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