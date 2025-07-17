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"Я не старий": Усик відповів, чи не завадить йому вік перемогти Дюбуа в реванші
Олександр пообіцяв показати все в ринзі у суботу.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відповів на запитання, чи не вважає, що вік може завадити йому перемогти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа в бою-реванші.
"Послухайте, я поважаю цього хлопця, він молодий. Він вмотивований, але я теж. Я не старий. 38 років – це не старий. Побачимо в суботу", – сказав Усик на пресконференції.
Також Олександр розповів про важливість поєдинку проти Дюбуа для нього, його команди та всієї України.
"Кожен мій бій важливий для мене і для команди. Зараз цей бій важливий для моєї країни та для воїнів, які її захищають. Це мотивація для моїх людей. Це дуже важливо для мене", – зазначив Усик.
На пресконференцію перед реваншем з Дюбуа український боксер прийшов в образі гетьмана Павла Скоропадського.
Наприкінці пресконференції Усик і Дюбуа влаштували дуель поглядів.
Додамо, що напередодні Усик і Дюбуа провели відкрите тренування, на яке українець вийшов у футболці з написом "Звільніть захисників "Азовсталі".
Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.
У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.
В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.
Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.
Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.
Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.