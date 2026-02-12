Дискваліфікація Гераскевича на Олімпіаді-2026 / © ТСН

Переконання і гідність Батьківщини — чи мрія і спортивна кар’єра. Український скелетоніст Владислав Гераскевич був дискваліфікований Міжнародним Олімпійським комітетом за відмову не одягати шолом із фотографіями загиблих внаслідок російської повномасштабної війни українських спортсменів.

Чому МОК «пробив дно», як реагує на це сам спортсмен, що кажуть про такий ганебний вчинок Комітету в Україні та світі, з’ясовував ТСН.ua.

Хто такий Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич народився 12 січня 1999 року в Києві. З дитинства він любив кататися на санках, саме тоді з’явилася любов до зимових видів спорту. В 15-річному віці почав займатися скелетоном.

Скелетон — це зимовий олімпійський вид спорту, який являє собою швидкісний спуск по крижаному жолобу на спеціальних санях (без керма) на животі, головою вперед. Максимальна швидкість під час спуску — 120 км/год та вище). Це один із найекстремальніших видів спорту, що входить до програми зимових Олімпійських ігор.

«Коли я познайомився зі скелетоном, я навіть не знав — що це. В Україні він є новою дисципліною (з’явився 7 років тому — ред.) й одним із наймолодших серед олімпійських видів спорту. Я з дитинства полюбляю гонки, пілотування, картинг — і тому захотів спробувати. Коли я вперше в 2014-му році спробував проїхатися, то вийшло погано. Попри це, мене захопив спуск у скелетоні. Ми приїхали на льодовий трек і мені було надзвичайно страшно. На щастя, я себе переборов і спробував з’їхати. Чесно, нічого не зрозумів. Потім уже почав трошки орієнтуватися», — згадував про початок своєї кар’єри Владислав в інтерв’ю «Укрінформу».

В сезоні 2018/19 Владислав Гераскевич двічі посідав 9-ті місця на етапах Кубка світу, а на чемпіонаті світу серед юніорів став сьомим. Дорослий чемпіонат світу український спортсмен завершив на 14-му місці.

Сезон 2019/20 також став результативним для Владислава. Він взяв участь у чемпіонаті світу (14 місце), чемпіонаті Європи (11), чемпіонаті світу серед юніорів (4) і посів у загальному заліку Кубка світу 13 місце (896 балів).

Для Гераскевича це третя Олімпіада у кар’єрі. На Іграх-2018 він став 12-м, а 2022 року — 18-м.

Громадянська позиція Гераскевича

11 лютого 2022 року, коли західні розвідки і ЗМІ попереджали про невідворотне вторгення Гераскевич на Олімпіаді в Пекіні розгорнув табличку з написом «No War in Ukraine», що стало гучним міжнародним жестом.

«Ще до початку Олімпійських ігор була інформація про скупчення російських військ біля українських кордонів. Вже під час змагань ми ухвалили рішення: якщо ситуація не буде покращуватись, то будемо робити акцію і закликати до миру… Саме тому я вийшов з плакатом, саме тому акція взагалі відбулася», — згадував Гераскевич в інтерв’ю Главкому.

Проте тоді МОК не покарав українця, а навіть висловив підтримку, зявивши, що у прагненні миру нема нічого поганого.

«Шолом пам’яті» із загиблими українськими спортсменами

На шоломі скелетоніста Владислава Гераскевича були зображені загиблі внаслідок російського вторгнення важкоатлетка-підліток Аліна Перегудова, боксер Павло Іщенко, хокеїст Олексій Логінов, актор та спортсмен Іван Кононенко, спортсмен та тренер зі стрибків у воду Микита Козубенко, стрілець Олексій Хабаров, спортивна танцівниця Дар’я Курдель, а також інші українці. Загалом на шоломі були представлені фотографії 22 українських спортсменів, які загинули під час російсько-української війни.

Гераскевич з шоломом, який налякав МОК / © Associated Press

МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши йому носити лише чорну пов’язку або стрічку на змаганнях Олімпіади-2026.

Але Гераскевич не пристав на цю пропозицію.

«МОК не вистачить чорних пов’язок, щоб вшанувати всіх загиблих атлетів, знищених Росією», — заявив на пресконференції український скелетоніст.

Спортсмен проігнорував заборону від МОК і 10 лютого знову вийшов у «шоломі пам’яті» на Олімпіаді-2026.

«Я не погоджуюсь з рішенням МОК, тому що ми не порушували жодних правил. Політична пропаганда, дискримінація чи расизм… Це точно не про цей шолом», — пояснив він свою позицію.

Через це його дискваліфікували.

Що кажуть у МОК

Зазначається, що вранці 12 лютого Гераскевич мав зустріч з президенткою організації Кірсті Ковентрі, під час якої не було досягнуто консенсусу.

У МОК цинічно повідомили, що «із жалем ухвалили рішення відкликати його акредитацію».

Скандал прокоментувала і сама глава Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі.

«Шкода, що у нас не вийшло знайти рішення. Я дуже хотіла, щоб він виступив. Це емоційний ранок. Проте справа у правилах та вимогах, які стосуються цього кейсу. Ми повинні зберігати безпечне середовище для всіх. Сумно, що це означає, що жодних меседжів не дозволяється», — сказала вона.

© Associated Press

Журналісти зауважили, що під час розмови Ковентрі виглядала досить щиро, і навіть розплакалася, коли розповідала про зустріч із Гераскевичем. Проте наскільки щирими є ці сльози.

© Getty Images

Улюблениця диктатора: що відомо про главу МОК

Як нагадує Іndependent, Кірсті Ковентрі — родом із Зімбабве.

Ковентрі раніше була міністром молоді, спорту, мистецтв та відпочинку Зімбабве, що привернуло певну увагу через її зв’язок з урядом, який давно стикається з звинуваченнями у придушенні демократичних свобод та придушенні критики в цій південноафриканській країні.

Її країна та уряд, у якому вона служить, зазнали санкцій з боку Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

Диктатор Мугабе називав її «золотою дівчиною» Зімбабве.

Ковентрі стала міністром спорту через рік після держперевороту.

Ковентрі було лише 34 роки, коли її призначили міністром уряду. Це рішення було зустрінуто здивовано міжнародною спільнотою, оскільки вона була молодою та мала мало політичного досвіду, а також тому, що вона біла.

Також Ковентрі підтримала ініціативу дозволити російським атлетам поїхати на Олімпіаду в нейтральному статусі.

Як бачимо, глава МОК вміє знаходити спільну мову з диктаторами.

Російські гроші не пахнуть?

Батько і тренер нашого спортсмена Михайло Гераскевич прокоментував ганебне рішення Міжнародного олімпійського комітету.

«Це все перекреслено, але найголовніше, що МОК намагався перекреслити пам’ять про українських героїв. МОК дискваліфікував не Владислава, а дискваліфікував Україну… Це дискваліфікація демократії заради своїх приватних інтересів, через чуттєвий тиск російських спонсорів», — сказав батько дискваліфікованого спортсмена.

Спортивний директор Федерації хокею України Юрій Кириченко зазначив, що Росія роками купувала вплив у спорті через державні компанії-спонсори, проведення змагань і створення «особливих умов» для тих, хто ухвалює рішення.

Де був НОК України

Як нагадує zaxid.net, Гераскевич неодноразово публічно критикував Сергія Бубку, який на той час обіймав посаду президента Національного олімпійського комітету України. Владислав звинувачував Бубку у замовчуванні російської агресії на міжнародних спортивних майданчиках.

«Бубка мав би захищати українські інтереси у МОК. Але зараз Бубка мовчить. А ще раніше не визнавав росію агресором. Не вимагав санкцій до російського спорту. Поки весь світ читає новини про Гераскевича, реакції Бубки немає. Чому немає? Не виключено через те, що саме Гераскевич у 2023 році підняв питання виключення Бубки з НОК через бізнес на тимчасово окупованих територіях», — зауважує Центр протидії корупції.

Не склалися відносини і з новим президентом НОК Вадимом Гутцайтом. Рік тому Владислав в інтерв’ю «Главкому» розповідав, що Гутцайт заблокував його у соцмережах.

Батько Владистава взагалі заявляв, що Гутцайт погрожував відправити спортсмена на фронт, якщо той буде «неслухняним хлопчиком.

Але варто зауважити, що публічно Гутцайт висловив підтримку спортсменові.

«Памʼять про наших Героїв — цінніша за будь-які медалі й правила. Владе, вся країна з тобою. Це був твій свідомий і принциповий вибір — ми його підтримуємо. Бо йдеться про пам’ять та шану до українських спортсменів, чиї життя забрала Росія», — написав глава НОК у соцмережах.

«Не зраджу» — що каже сам спортсмен

«Досі вважаю, що ми не порушили жодних правил і мали повне право виступати у цьому шоломі на рівні з іншими спортсменами, що робили подібне у попередні дні на цих Олімпійських іграх.

Не отримав жодного пояснення щодо російського прапору, чому не було застосовано санкції, чому лижниця має право виступати з посланням загиблому партнеру за командою, а ми — ні», — обурився Гераскевич.

Він наголосив, що рішенню МОК аплодують у Росії.

© Associated Press

«Мене зняли зі змагань. В мене не буде моєї олімпійської миті. Їх (спортсменів) вбили, але їхній голос настільки гучний, що МОК їх боїться. Я сказав Ковентрі, що їхнє рішення відповідає наративам Росії», — зазначив спортсмен.

Українець певен, що саме через пожертву наших співвітчизників, самі Олімпійські Ігри можуть відбуватись сьогодні.

«Навіть коли МОК хоче зрадити пам’ять про цих спортсменів, я їх не зраджу», — наголосив Гераскевич.

Спортсмен заявив, що подав позов у Спортивний арбітражний суд (CAS). Юрист Євген Пронін, який консультує Гераскевича, розраховує, суд розгляне справу скелетоніста щодо дискваліфікації з Олімпіади-2026 упродовж наступних 24 годин.

Його батько і тренер не стримав сліз через кричуще рішення МОК. Промовисте фото поширили у Мережі.

© Associated Press

Бойкоту не буде

Україна не буде бойкотувати Олімпійські Ігри в Італії через дискваліфікації Гераскевича.

Журналістка Христина Бердинських пояснила, чому бойкот всієї української команди наразі є недоречним.

Вона нагадала, що на Іграх виступатиме Кирило Марсак, фігурист, родом з Херсона. Льодову арену, на якій він тренувався у дитинстві, росіяни розбомбили минулого року. Його батько у ЗСУ, воює на Донецькому напрямку і саме йому Кирило присвячує свій номер.

В української санкарки Олени Смаги рідний брат перебуває в армії.

«Закликати інших українських спортсменів залишити змагання і лишити права на гордість їхніх близьких, які зараз воюють на фронті — це погано», — вважає журналістка.

Попри відмову від бойкоту, Гераскевич отримав безаперечну підтримку від інших українців-учасників Олімпіади. Українці розмістили на своїх рукавичках написи «пам’ятати — це не порушення».

© Getty Images

Український гірськолижник Дмитро Шеп’юк висловив підтримку скелетоністу Владиславу Гераскевичу / © НОК України

Санкарка Олена Смага також висловила підтримку Гераскевичу / © Getty Images

Орден від Зеленського і безаперечна підтримка суспільства

На дискваліфікацію Гераскевича з Олімпіади-2026 уже відреагував президент України Володимир Зеленський, який нагородив скелетоніста орденом Свободи.

«Я дякую нашому атлету за чітку позицію. Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів — це про шану і памʼять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила», — наголосив глава держави.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко засудив рішення Міжнародного олімпійського комітету.

«МОК заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління пам’ятатимуть це як момент сорому. Він просто хотів вшанувати пам’ять спортсменів, які загинули на війні. У цьому немає нічого поганого за жодними правилами чи етикою», — написав він у соцмережі X.

Глава МЗС зауважив, що МОК систематично ігнорував порушення Росії, яка розпочала три військові вторгнення під час Олімпійського перемир’я, реалізувала масштабну державну програму допінгу, вбила 650 українських спортсменів і пошкодила 800 спортивних об’єктів в Україні.

Міністр наголосив, що у випадку росіян забороняти потрібно саме їх,

Верховна Рада ухвалила постанову, у якій оцінила заборону МОК як прояв підтримки РФ.

Українські зірки масово підтримали спортсмена й публічно подякували йому за мужню позицію. Хто із «селебріті» подякував принциповому спортсменові, ми зібрали у цій статті.

Енергетики, шахтарі й машинобудівники зробили свої «шоломи пам’яті» з іменами колег, які загинули на робочих місцях після атак РФ. Так вони висловили підтримку позиції Владислава Гераскевича.

Своєю чергою Monobank оголосив, що спортсмен отримає премію — 1 млн грн.

Світ спорту також підтримав Гераскевича після дискваліфікації на ОІ-2026. Коментарі іноземних спортсменів, які підтримали Гераскевича та висловили незгоду з ганебним рішенням МОК, ми зібрали тут. Зокрема, збірна Латвії зі скелетону подала протест на рішення про дискваліфікацію.

Сейм Латвії також засудив рішення МОК дискваліфікувати скелетоніста.

«В той час як Україна продовжує здригатись під щоденними обстрілами російських дронів, Гераскевич повинен мати право віддати належне загиблим», — написала британська газета The Daily Telegraph.

Олімпіада поза політикою — інші подібні випадки

Зауважимо, що Гераскевич — не єдиний українець, що потрапив під обмеження на Олімпіаді-2026.

Окрім нього, аборона торкнулася сноубордистки Катерини Коцар через напис «Be brave like Ukrainian», а також шорт-трекіста Олега Гандея через цитату української поетеси Ліни Костенко «Там де героїзм, там немає остаточної поразки».

Гандей і Коцар були змушені підкоритися вимогам міжнародних організацій, однак Гераскевич вирішив стояти на своєму до кінця.

Як нагадує «Радіо Свобода», у Сочі-2014 під час путінського фарсу — Зимової Олімпіади — українським спортсменам фактично не дозволили чорні пов’язки на знак жалоби за загиблими «Небесної сотні».

Під обмеження на Олімпіадах потрапляли не лише українці.

Так, Парижі-2024 під час Літньої Олімпіади афганську брейкдансерку Маніжу Талаш із команди біженців виключили за банер «Free Afghan Women» (Свободу афганським жінкам).

Дзюдоїст збірної Алжиру Фетхі Нурін знявся з Олімпійських ігор-2020 після того, як дізнався результати жеребкування. Йому довелося б битися зі спортсменом з Ізраїлю, а перед тим, за правилами, потиснути руки. Нурін наголосив, що не буде тиснути руки ізраїльтянину через свою підтримку Палестини.