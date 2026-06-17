"Я одна з вас": Світоліна стала амбасадоркою клубу УПЛ і звернулася до вболівальників

Еліна Світоліна / © instagram.com/elisvitolina

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Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка напередодні розгромила росіянку на старті турніру в Берліні, стала амбасадоркою ФК "Харків".

Про це повідомила пресслужба харківського клубу.

Зазначимо, що цього місяця "Металіст 1925" офіційно змінив назву на ФК "Харків" та презентував оновлену клубну емблему.

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"Харків об'єднує навколо себе найкращих! Раді повідомити, що перша ракетка України, одна з найкращих тенісисток світу — Еліна Світоліна, приєднується до "багряно-золотої" родини "Харкова".

Від сьогодні Еліна Світоліна — амбасадорка футбольного клубу "Харків". Еліна не потребує особливого представлення, адже її успіхи на корті відомі на весь світ і Харків для неї не просто місто, а частина її душі, адже саме тут заклався фундамент її майбутніх перемог! Харків — це ти! "Харків" — це ми!", — йдеться в соцмережах ФК "Харків".

Також Світоліна записала відеозвернення до уболівальників та запустила розіграш ракетки, якою вона здобула перемогу на турнірі WTA 1000 у Римі.

Виграти лот можна, підписавшись на сторінки ФК "Харків" та самої тенісистки в Instagram. Також потрібно зробити репост допису собі в сторіз та відмітити в коментарях двох друзів, з ким ви разом будете дивитися матчі "Харкова" та поєдинки Світоліної.

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"У мене для вас дуже особлива новина. Я стала амбасадоркою футбольного клубу "Харків". І для мене це справді важливо, бо це місто — частина мого життя. Мені дуже відгукується, що цей клуб зараз про людей, про всіх, хто любить Харків, де б вони не були. І я одна з вас", — сказала Еліна.

Минулого сезону "Металіст 1925" посів п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ і зупинився на півфінальній стадії Кубка України.

Раніше повідомлялося, що визначилися всі клуби-учасники УПЛ сезону-2026/27.

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