"Я показав свій особистий максимум": Джейк Пол прокоментував поразку від Джошуа

Шоумен оцінив свій виступ у поєдинку з ексчемпіоном світу в хевівейті.

Джейк Пол

Джейк Пол / © Associated Press

Відеоблогер Джейк Пол прокоментував поразку нокаутом в бою проти ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

"Непоганий прочухан від одного з найкращих, хто коли-небудь виходив у ринг. Я люблю цю справу. Я повернуся та колись здобуду чемпіонський пояс.

Чи здивований я, що протримався шість раундів? Чесно кажучи, ні, я не здивований. Я просто втомився, якщо відверто. Було дуже важко справлятися з його вагою. Думаю, якби в мене була краща витривалість, я зміг би тримати темп і продовжувати битися. Але він виступив чудово. Він б'є дуже сильно, а я показав свій особистий максимум", – сказав Пол.

Нагадаємо, Джошуа нокаутував Пола у шостому раунді, до цього тричі відправивши його у нокдаун.

Для 36-річного британця це 29-та перемога на професійному рингу (26 – нокаутом) за 4 поразок, дві з яких він зазнав від українця Олександра Усика.

Ей Джей повернувся на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.

Поразка від Джошуа стала для 28-річного Пола лише другою у професійному боксі. Вперше шоумен програв у лютому 2023 року Томмі Ф'юрі, молодшому зведеному брату ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Також Джейк здобув 12 перемог (7 – нокаутом).

У попередньому бою Пол у червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим зірка YouTube у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

