"Я поза політикою": рекордсмен НХЛ зганьбився участю в агітації за партію Путіна

Олександр Овечкін / © Associated Press

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Російський хокеїст і капітан клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін зганьбився участю у передвиборчій агітації в РФ.

41-річний рекордсмен за закинутими шайбами в історії регулярних чемпіонатів НХЛ знявся в одному з пропагандистських роликів партії "Єдина Росія" напередодні виборів до Державної думи країни-терористки.

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Олександр Овечкін знявся в пропагандистському ролику партії "Єдина Росія" напередодні виборів до Державної думи РФ

Це спричинило гучний скандал — цивілізований світ спорту жорстко розкритикував Овечкіна, який після хейту на свою адресу спробував цинічно виправдатися.

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"Я росіянин. Як тільки я закінчу грати в хокей, то, напевно, захочу там залишитися. Я планую жити там. Мої діти та родина житимуть там. Я за мир і любов і сподіваюся, що все буде добре.

Росія залишається моїм домом, а США — це мій другий дім, де у мене багато друзів. Я виріс тут як особистість. Сподіваюся на мир і любов, щоб усе було добре. Я росіянин і підтримую свою країну. Сподіваюся, що в цьому світі кожен, ким би він не був, прагне миру й розраховує на нього", — цитує Овечкіна журналістка Семмі Сільбер.

Потім російський хокеїст прокоментував свою позицію щодо війни в Україні, відповідаючи на запитання від репортера Роберта Клемко.

"Не думаю, що це провоєнна (позиція — прим.). Я думаю, що це просто підтримка того, що відбувається в Росії. Я хочу миру і любові кожному. Не важливо, хто ти, американець, росіянин чи українець. У мене багато друзів з України, і я сподіваюся, що все буде гаразд і скоро це закінчиться", — сказав Овечкін.

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Журналіст парирував, що війна закінчиться в той момент, коли Путін зупинить вторгнення, на що Овечкін відповів:

"Ну, я поза політикою. Я не можу сказати, хто має рацію, а хто ні. Чи підтримаю я геноцид? Що ви маєте на увазі під цим словом? Ох. Я б сказав, що, сподіваюся, нічого подібного не станеться", — додав хокеїст.

"Вашингтон Кепіталз" уже відреагував на скандал офіційною заявою, у якій зазначив лише те, що Овєчкін є громадянином Росії, проводить міжсезоння з родиною в Москві та планує жити там після завершення кар'єри. Вчинок хокеїста американський клуб жодним чином не засудив.

"Алекс Овечкін — громадянин Росії, який живе в Москві зі своєю родиною в міжсезоння і буде жити там після завершення кар'єри. Цього літа, перебуваючи в Росії, його попросили взяти участь у відеокампанії.

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Як найдосвідченіший спортсмен у Вашингтоні та опора місцевої громади, він, як і всі ми, зосереджений на майбутньому сезоні та на тому впливі, який він продовжує чинити як на льоду, так і в нашому місті", — слова представника пресслужби американського клубу наводить видання The Athletic.

На скандал також відреагував дворазовий володар Кубка Стенлі, легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек. Він засудив пояснення "Вашингтон Кепіталс" щодо безчесного вчинку їхнього гравця.

"Воно поверхневе (пояснення — прим.). Абсолютно порожні слова, які нічого не означають. Команда підтримала свого гравця, який тривалий час підтримує найбільшого злочинця сучасності Путіна, який, якщо не помре раніше, опиниться перед міжнародним судом так само, як фашисти 1946 року в Нюрнберзі. І, ймовірно, з найвищою мірою покарання.

Це рішення "Кепіталз", наслідком якого стане набагато більше вбитих і скалічених людей. Таке рішення потрібно критикувати. Але я знову нагадаю, що їхні керівники — це керівництво НХЛ, а відтак — американські конгресмени, сенатори та президент. І вони ховають голову в пісок", — сказав Гашек у коментарі iSport.cz.

Зазначимо, що Овечкін також є засновником "Putin Team" — руху на підтримку Володимира Путіна, який він запустив 2017 року напередодні президентських виборів у Росії.

Овечкін після початку повномасштабного вторгнення РФ до України жодним чином не засудив російську агресію. У лютому 2022 року він закликав до миру, але на запитання про Путіна заявив: "Він мій президент" і додав, що не займається політикою.

Раніше повідомлялося, що збірні Росії та Білорусі не допустили до чемпіонату світу-2027 з хокею.

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