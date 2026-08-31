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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
425
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2 хв

"Я програвав кожен раунд": Хргович прокоментував ефектну перемогу нокаутом над Ітаумою

Хорват став новим володарем титулу IBF у надважкій вазі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Філіпп Хргович

Філіпп Хргович / © x.com/Queensberry

Хорватський боксер Філіпп Хргович прокоментував сенсаційну перемогу нокаутом над британцем Мозесом Ітаумою в бою за вакантний титул IBF у надважкій вазі.

"Це був не я сьогодні ввечері, це був Ісус Христос у мені. Отець, Син і Святий Дух. Це був не я. Я програвав кожен раунд. Мене перебоксували. І я не знаю, звідки в мене взялася енергія в тому 9-му раунді. Це була насправді не моя сила, це був Святий Дух.

Він дав мені сили в таборі. Це був найкращий табір у моєму житті. Він зв'язав мене з цим чудовим тренером Абелем Санчесом, я був у найкращій формі в моєму житті завдяки йому. Він зв'язав мене з моїм менеджером Кітом Конноллі, який змінив моє життя, найкращим менеджером у бізнесі. І з усією моєю командою: моїм племінником Антоніо, моїм фізіотерапевтом, моїми спаринг-партнерами.

Він допоміг провести ідеальний табір і ідеальний бій. Тож дякую моєму Господу Ісусу Христу", — сказав Хргович у ринзі одразу після своєї перемоги.

Ітаума вважався беззаперечним фаворитом у бою з Хрговичем. 21-річний британець повністю домінував у ринзі протягом восьми раундів і мав абсолютну перевагу на суддівських записках. У другому раунді Мозес навіть відправив хорвата в нокдаун.

Однак у дев'ятому раунді 34-річний Хргович скористався тим, що його суперник витратив забагато сил, і переламав перебіг поєдинку — Ітаума зупинився і почав пропускати багато ударів. У підсумку рефері зупинив бій за секунду до того, як кут Мозеса викинув білий рушник.

Після завершення бою Ітаума не зміг залишити арену самостійно — британця вивезли на ношах, його очі були заплющені, боксера супроводжували медичні працівники та члени його команди.

Ітаума зазнав першої поразки на профірингу. Також у його активі 14 перемог (12 — нокаутом).

Для Хрговича це 21-та перемога на професійному рингу (16-та — нокаутом). Він програв лише одного разу в кар'єрі — 2024 року британцю Даніелю Дюбуа в поєдинку за вакантний титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що в андеркарді поєдинку між Ітаумою та Хрговичем українець Денис Берінчик зазнав поразки від британця Сема Ноукса.

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